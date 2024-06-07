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立委促守護健保 卓榮泰：逐年落實健康台灣論壇要點

2024/6/7 17:07
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（中央社記者范正祥台北7日電）國民黨立委徐欣瑩建議總統賴清德召開健保國是會議，守護健保制度。行政院長卓榮泰今天在立法院施政總質詢時答覆，總統之前已經推動健康台灣論壇，往後也會推動深耕台灣相關計畫，逐年落實健康台灣論壇中訂下的10大要點。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。

徐欣瑩質詢時指出，健保問題複雜並且多，她建議總統賴清德召開健保國是會議，盡速研議對策，守護健保制度。

卓榮泰提到，總統之前已經推動健康台灣論壇，往後也會推動深耕台灣相關計畫，逐年落實健康台灣論壇中訂下的10大要點。

卓榮泰說明，過去台灣人民受到健保制度的保障，現在是全國力量要回過頭來保障健保制度的時代。

衛生福利部長邱泰源答詢時強調，健康台灣論壇中最重要的就是健保財源，健保問題一定要改革。（編輯：張若瑤）1130607

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