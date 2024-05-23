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民進黨公布影片 控徐欣瑩搶走議事人員表決卡

2024/5/23 14:59（5/23 15:35 更新）
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立法院會21日處理國會職權相關修法，國民黨團及民眾黨團提案延長院會開會時間，經表決藍白兩黨以人數優勢通過提案。圖為表決過程。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日
立法院會21日處理國會職權相關修法，國民黨團及民眾黨團提案延長院會開會時間，經表決藍白兩黨以人數優勢通過提案。圖為表決過程。中央社記者翁睿坤攝 113年5月21日
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（中央社記者林敬殷、王承中台北23日）國民黨立委羅廷瑋指控民進黨立委偷走表決卡，造成立法院會只能採用舉手表決。民進黨立法院黨團今天公布的影片顯示，民進黨立委黃捷抽走表決卡後，交還給議事人員，立刻遭到國民黨立委徐欣瑩搶走，徐欣瑩手上持有多張表決卡。

針對表決卡被誰偷走一事，藍綠兩黨團今天分別舉行記者會，並各自公布影片指控對方，民進黨團更進一步指控立法院長韓國瑜配合國民黨演一齣大戲，要求韓國瑜徹查清楚。

國民黨立委翁曉玲表示，當天她在座位上，目擊綠委把藍委的表決卡抽走，立即喝斥這樣的行為，也用手機進行錄影。綠委的回應是，這些藍委沒有在座位上，看到這種情況，她非常生氣，也去抽了2張不在座位上的綠委表決卡，但並沒有拿走，抽出後就放在桌上。

民進黨立委王定宇則反擊翁曉玲，表示「這是在搞笑，還是自己開記者會搞自首？」加上被人贓俱獲手上偷藏了一疊表決卡的徐欣瑩，國民黨現在是沒收討論、沒收記名投票、清點人數不實還不夠，還要偷做票嗎。

民進黨團在記者會上公布從不同角度拍攝的多支影片。從影片當中顯示，黃捷抽走不在座位上的國民黨立委已插在溝槽內的表決卡，轉身交給議事人員，徐欣瑩從後方衝出，搶走議事人員的表決卡，另一支影片則顯示，徐欣瑩手上有多張表決卡，並插入不在座位上的國民黨立委的表決卡插槽內。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，羅廷瑋的說法非常惡劣，是含沙射影、造謠抹黑，在立法院就應該對議案負責，對歷史負責，就應當坐在座位上按下表決器，讓議事錄清楚載明誰支持國會擴權，誰支持對人民查水表，誰支持違憲亂政的條文。黃捷是制止徐欣瑩，卻被反控偷表決卡，國民黨做賊喊抓賊。

民進黨團總召柯建銘說，21日下午4時立法院會休息時，他去找立法院長韓國瑜，韓國瑜故作神秘狀說，當天少了5、6張表決卡，所以無法表決。他回韓國瑜「胡說八道」，表決卡有很多備用的卡，設計這樣的圈套，跟當年美麗島事件一樣，韓國瑜不應帶頭違法。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，當初是因為國民黨立委盧縣一「代按事件」，韓國瑜親自下令，議事人員要等立委在場才能插卡，17日當天國民黨立委都在主席台，議事人員卻插卡，所以才會有黃捷把卡抽出還給議事人員。韓國瑜和國民黨現在合演一場大戲，百分百胡扯。

民進黨團書記長莊瑞雄說，韓國瑜講清楚表決卡不見的資訊從哪裡來，「這樣配合國民黨的操作，對嗎？」應該調影帶及向議事人員問清楚並查明。（編輯：翟思嘉）1130523

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷（中）、立委徐欣瑩（左）、翁曉玲（右）等人23日在立法院舉行記者會，公布影片指出17日院會中，是民進黨立委先擅自把國民黨立委的表決卡從表決器中抽走，被徐欣瑩發現後，徐欣瑩才前去拿回屬於藍委的表決卡。中央社記者張新偉攝 113年5月23日
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷（中）、立委徐欣瑩（左）、翁曉玲（右）等人23日在立法院舉行記者會，公布影片指出17日院會中，是民進黨立委先擅自把國民黨立委的表決卡從表決器中抽走，被徐欣瑩發現後，徐欣瑩才前去拿回屬於藍委的表決卡。中央社記者張新偉攝 113年5月23日
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