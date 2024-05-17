立法院衝突徐巧芯拿布條勒王美惠脖子 綠委：韓國瑜應處理[影]

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（中央社記者林敬殷台北17日電）立法院會上午在處理報告事項時，朝野立委發生推擠衝突，國民黨立委徐巧芯拿出布條，試圖勒住民進黨立委王美惠。民進黨立委表示，立法院衝突的拉扯推擠皮肉傷，都很正常，但意圖要對立委勒脖子，已逾越法律界線，此事非同小可，立法院長韓國瑜應處理。

立法院會今天處理藍白黨團提出的國會改革相關法案等案，國民黨與民眾黨徹夜輪班守住議門大門，民進黨立委上午要進入議場時，雙方發生第一波衝突。院會開始後，在處理報告事項時，發生第二波衝突，造成多人掛彩。

衝突過後，多位掛彩的民進黨立委郭國文、林淑芬、陳亭妃、王美惠、郭昱晴、鍾佳濱、黃秀芳、賴惠員、陳培瑜等人在議場前受訪。

林淑芬指出，她擔任多屆立委，秉持進廚房不怕熱的立場，身上的傷不足為奇，但她今天看到一個場景非常震驚，徐巧芯拿布條要去勒王美惠的脖子，並做了一個要去套王美惠脖子的動作，還使用道具，看到讓她瞠目結舌，這已經不是國會自律的拉扯。

林淑芬表示，立法院議事中的拉扯抗爭、相互推擠很正常，受傷抓傷稀鬆平常，但是意圖要勒脖子，已經逾越法律界線，這件事非同小可，大家要嚴肅看待此舉，對未來國會的影響，民主會不會倒退，就從這件事檢驗，也要看院長怎麼處理。

王美惠強調，韓國瑜已經宣布進議場不能帶東西，徐巧芯沒有聽，拿出一卡黑袋子，裡面還有旗子，非常不適當，也非常危險，如果發生什麼事情，都非常不好的，這種畫面也不應該給全國民眾看到。

在第一波衝突中，與民眾黨立法院黨團總召黃國昌在簽名報到處互罵的郭國文說明，黃國昌用「刻意咆哮」的方式，對人非常不尊重，他順手用正當防衛推開，被黃指控暴力，把自己塑造成受害者形象，要激發動員小草參加519，居心叵測。

另一位被架脖子的民進黨團副幹事長洪申翰則透過社群平台表示，從昨晚就從不同媒體聽到，國民黨今早要派專人盯他，他實在滿頭問號。當他上午一走上議場階梯平台，就聽到國民黨有人大喊，「洪申翰來了！出去抓他！」然後，國民黨立委張智倫就從裡面竄出來，把拐子架上他脖子，國民黨立委謝龍介就從後面上來抓他，另一位國民黨立委林德福從旁邊來拉他。

洪申翰質疑，他是中華民國立法委員，這是他上班的地方，為何他依法行使他的職權，還要被國民黨派專人架拐子擋他上班。「其實打架不可恥，但為了違憲的擴權法案，硬要跳過所有國會審議程序而打架，這才最可恥！」（編輯：張若瑤）1130517