四叉貓發起活動赴徐巧芯家外朝聖 百餘人參與

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（中央社記者劉建邦、謝幸恩台北18日電）國民黨立委徐巧芯住家都更爭議，網紅四叉貓今天發起「518朝聖徐巧芯家」活動，申請徐家外的路權，百餘人自發性參與，有年輕人自製道具譴責立院暴力，應退回濫權法案。

徐巧芯連日來遭爆住家貸款、都更等爭議，因有民眾日前路過徐巧芯住家時，遭徐巧芯提告跟蹤騷擾防制法。網路紅人四叉貓（劉宇，本名劉宇席）發起「518朝聖徐巧芯家」活動，以網紅拍片為由向台北市警察局申請徐巧芯住家前的路權獲准。

今天活動現場集結百餘人，許多民眾與四叉貓合影留念、加油打氣，有民眾高舉「譴責立院暴力」、「罷免徐巧芯」的牌子，但有少部分不滿此活動民眾到場出言挑釁、嗆聲，包括新黨成員游智彬在內，引發不小騷動。

不過，現場多數參與民眾態度和平、理性，台北市警方也派員在場維持秩序、疏導交通。

四叉貓接受媒體聯訪時表示，此活動從上午10時到晚上10時，預計晚間6時至7時會撤收帳篷，結束活動，起先是因民眾路過徐巧芯家附近遭警盤查，還被拍照公審，認為此行為不可取，因此才合法申請路權。

四叉貓說，「我也沒想到這麼多人，都快哭了」，或許是因昨天立法院狀況，民眾情緒激憤，希望參與今天活動的民眾和平理性，且可當成是要到場郊遊。

轄區台北市警察局松山分局發布新聞資料表示，有網紅申請臨時道路使用拍攝影片，依「台北市政府警察局核准臨時使用道路作業要點」規定依法審查核准。

松山警分局指出，呼籲參與活動民眾，應尊重當地里民生活權益，勿有違法或影響交通行為，警方會秉持行政中立及依法行政立場，維護公共秩序，保護民眾安全。（編輯：張銘坤）1130518

網紅「四叉貓」（前左）申請5月18日國民黨立委徐巧芯住家附近的路權，當天現場聚集不少民眾搶著跟他合照。中央社記者謝佳璋攝 113年5月18日