徐巧芯質詢送「密件」 吳釗燮：台捷援烏案依歐盟規範

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（中央社記者吳書緯台北15日電）國民黨立委徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，今天在立法院發送貼有「密件」的芒果乾等蜜餞類食品給外交部長吳釗燮。吳釗燮表示，負責執行此案的「捷克衛生科技院」（CHTI）是依據捷克與歐盟的採購規範。

吳釗燮10日與外交部記者聯誼會進行聯誼時，獲贈「魔法部吵架王」（外交部英文簡稱MOFA諧音）彩帶，吳釗燮事後在外交部社群平台Threads貼上披掛「吵架王」彩帶，並以「林北」自稱，也引發議論。

徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件；外交部條約法律司副司長許柏逸日前赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，並備質詢。由於吳釗燮即將於520後轉任國安會秘書長，因此這是吳釗燮最後一次以外交部長身分赴立院備詢，會前也向徐巧芯握手致意，徐巧芯直喊「早安吵架王」，吳釗燮點頭笑著回應。

徐巧芯今天質詢時，特意換上電影「哈利波特」史萊哲林的魔法袍，並手持魔法仗要求「魔法部長」上台，此舉引發台下民進黨立委不滿，直言「有這個部長嗎」，徐巧芯之後改口「MOFA代表外交部，請外交部長上台」，吳釗燮隨即上台。

徐巧芯質詢，關切吳釗燮會不會再自稱「林北」；吳釗燮表示「不會」，他會用正式的語言「國語」來回應。徐巧芯則說，「謝謝，今天不想再認一個爸爸」。

徐巧芯隨後將貼有「密件」字樣的芒果乾、甘草芭樂乾等蜜餞類食品致贈給吳釗燮，並詢問台灣與捷克簽署「建立促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係備忘錄」，2024年援助烏克蘭幾個項目；吳釗燮回應「9個項目。」

徐巧芯關切，捷克總共在這個計畫找了多少家廠商來協助計畫推動。吳釗燮解釋，捷克政府不是找廠商，而是由捷克衛生科技院（CHTI）來協助計畫執行，無法確認找了幾家廠商，執行就是找到最合適的項目。

徐巧芯指出，她所詢問的廠商數量，都在捷克公開的外交期刊寫出來，包括項目以及多少間廠商都有揭露。

吳釗燮說，有關於細節部份，沒有辦法像電腦一樣無限容納在腦中，有關於這個部分可以請外交部官員提供，有6家廠商，但依據相互約定，廠商名稱不會公開。

徐巧芯質疑，為何要跳過「政府採購法」，而是把錢給捷克衛生科技院（CHTI），再來給台灣廠商採購。

吳釗燮說，因為烏克蘭境內的需求，台灣無法派人過去，也沒有直接關係，需要透過捷克衛生科技院進入烏克蘭的醫療院所了解需求項目，由捷克衛生科技院來採購；而捷克衛生科技院的採購受到捷克以及歐盟的採購規範。（編輯：林淑媛）1130515