外交部告徐巧芯洩密 吳釗燮：密件公開影響國家利益

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（中央社記者吳昇鴻台北9日電）外交部長吳釗燮今天表示，外交部控告國民黨立委徐巧芯洩密，雖衝擊行政立法間的關係，但行政部門應採取措施，如果這次沒有擋住，未來可能造成更多傷害，密件公開不僅影響國家利益，也提供中國更多打壓台灣的機會，損害外交利益。

徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件。外交部條法司副司長許柏逸日前赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。外交部長吳釗燮上午接受廣播節目專訪時說，他感覺很傷心，也知道這對行政立法之間的關係是很大衝擊，但行政部門應該採取措施，如果這次沒有擋住，可能未來會造成愈來愈多傷害。

外交部日前表示，兩國政府不曾將雙方簽署的備忘錄約文對外公開，雙方政府規劃將合作內容與進度適時適度對外說明，但並非公布約本。吳釗燮說，外交部定期會有機密文件送立法院備查或提供問政參考，密件若公開，不僅對國家利益造成影響，也會提供中國更多打壓台灣的方式，衝擊台灣的外交利益。

吳釗燮指出，立委之間或行政、立法之間應有適度溝通，立委過往不會把密件公開，徐巧芯公布內容時，外交部事先不知情，等到知道「已經傻眼了」。

吳釗燮說，提告徐巧芯是外交部決定，也與府方長官意見交換並獲支持。這次提告徐巧芯並非外交部首度告發立委，先前曾有立委強闖外交部、與人員肢體衝突，外交部也曾向法院告發傷害罪。（編輯：翟思嘉）1130509