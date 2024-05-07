徐巧芯公開援烏克蘭密件 外交部告發洩密罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北7日電）國民黨立法委員徐巧芯質疑台灣與捷克援助烏克蘭專案，公布部分文件。外交部條法司副司長許柏逸今天赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。

條法司副司長許柏逸按鈴提告前表示，台灣與捷克援助烏克蘭，禁得起考驗，相關預算經過立法院審議，相關文件也依照法定程序，送立法院查帳；本件送立法院查照以及立法院的相關文書都列為密等，很可惜徐巧芯身為立法委員卻知法犯法、玩法弄法，將公務機密公布在媒體，視公務機密保護為無物。

許柏逸指出，外交部認為徐巧芯違反刑法的公務員洩漏機密罪，因此來到台北地檢署告發徐巧芯。

全案緣於，徐巧芯日前表示，台灣與捷克簽訂1000萬美元的協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行計畫，但此會主持人與捷克政商關係密切，恐讓台灣援烏款項間接介入捷克內政，外交部須對外說明清楚。

對此，外交部透過新聞稿指出，徐巧芯憑空捏造影射圖利私部門，推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。

徐巧芯後來公開揭露外交部送交立法院密級文件內容，引發爭議；徐巧芯表示，外交部稱一切公開透明，她才會選擇公布相關文件。她自認仍有保密義務，跟本案無關部分，也有做遮蔽處理，盡到身為立委保密的義務，她本人問心無愧。（編輯：方沛清）1130507