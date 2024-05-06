徐巧芯質疑援烏克蘭專案 陳建仁：公開密件傷主權及外交

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（中央社記者張已亷高雄6日電）行政院長陳建仁今天表示，質疑援助烏克蘭專案的中國國民黨籍立法委員徐巧芯公開密件並捏造不實消息，對捍衛台灣主權及國際外交有很大傷害，相當令人難了解且不應該。

他說，很遺憾徐巧芯做出這樣的作為，傷害台灣推動外交。

徐巧芯昨天表示，台灣與捷克簽訂1000萬美元（約新台幣3億2265萬元）協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行，可能讓台灣援烏款項間接介入捷克內政，外交部須說明清楚。

陳建仁上午到高雄市鳥松區視察國立原住民族博物館園區預定地，接受媒體聯訪表示，外交部已說明，大家都很清楚，這些密件外交部都有送到立法院備查，立委想調閱都可調閱。

他說，台灣外交處境相當艱難，一定要維護好外交事務，避免惡意第3方干擾，破壞台灣在外交關係的各項努力。相關事務都以密件方式送到立法院，徐巧芯是立法院外交及國防委員會成員，相當清楚這些資料可調閱，必要時可請部會說明。

陳建仁表示，不分朝野立委或社會各界都應一起努力與理念相同自由民主國家發展對外關係，貢獻全世界。（編輯：李明宗）1130506