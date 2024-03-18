捷克特使：援烏直達烏東戰線 台灣已是人道救援要角

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（中央社記者黃雅詩台北18日電）捷克政府烏克蘭事務特使科佩奇尼今天盛讚，台灣已成全球人道救援要角，台捷去年簽署援助烏克蘭計畫，物資直達戰區前線，效果不輸美國國際開發署（USAID）、歐洲復興開發銀行（EBRD）等大咖。

科佩奇尼（Tomáš Kopečný）表示，儘管台灣與烏克蘭距離遙遠，但台灣人民與政府關心烏克蘭的程度讓他印象深刻，「台灣藉此送出強烈訊息，以規則為基礎的國際秩序必須被維護，強權侵略鄰居的行為不應被漠視」。

台捷去年11、12月簽署兩項備忘錄，合作提供烏克蘭重建淨水處理設施、汽電共生能源系統及初級醫療照護系統。科佩奇尼今天下午在捷克駐台代表史坦格（David Steinke）陪同下，在外交部舉行小型媒體茶敘，說明目前合作案進度。

科佩奇尼強調，「台捷合作援烏計畫在幾個月內，就會看到顯著成果」，其中醫療照護部分，將援助烏東戰區城市哈爾科夫（Kharkiv）的8家醫院，淨水計畫將提供1萬3000人安全飲水，汽電共生能源系統則能替約10萬人供應暖氣與電力。

科佩奇尼指出，台捷合作援烏成果，媲美USAID、EBRD等國際最重要援助組織，更「超前獨特」之處，是台捷計畫不僅提供給數量更多的受援者，且深入一般人道組織未前往的東烏前線交戰區，「台灣人與台灣政府都應以此援烏計畫為傲」。

科佩奇尼表示，他此次訪台目的，除向台灣當局說明目前執行進度，也盼進一步討論未來合作方式，商定更長程計畫，「長程計畫更能讓烏克蘭大眾，看到台捷珍貴夥伴關係，台灣也會被推崇是國際人道援助的要角」。

科佩奇尼說，台捷合作的人道援助資源，可直接送抵烏東戰事最前線，包括提供乾淨飲水到距離交戰區15-20公里處，「為何多數其他國際援助者做不到這點？因為捷克願意冒險」。

媒體詢問台捷合作援烏是否也包括軍事方面，科佩奇尼直言否認，強調這不在他討論的計劃之中。

至於台捷是否已有新合作計畫，科佩奇尼說，這是他訪台討論的主題之一，「若定案會向公眾宣布」。（編輯：黃國倫）1130318