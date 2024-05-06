外交部：徐巧芯涉洩露公務機密 將採法律行動

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（中央社記者葉素萍台北6日電）國民黨立委徐巧芯質疑，台灣捷克簽訂協助烏克蘭密約。外交部發言人劉永健今天說，相關文件都依照法定程序送立法院備查，立委均可調閱，「密約」根本無稽之談；外交部對於此案涉及洩露公務機密一事，將準備採取法律行動因應。

外交部今天召開記者會，說明台灣與捷克合作援助烏克蘭。

劉永健發布6點聲明，第一、援助烏克蘭是對抗威權擴張，以全球戰略的宏觀思維來看，中國、俄國威權主義擴張的態勢越來越明顯，如果烏克蘭在戰爭中落敗，等於是變相鼓勵威權國家擴張；全球民主陣營持續援助烏克蘭，台灣身處抵禦威權擴張前線，也希望提供烏克蘭協助。

第2，自從俄國入侵烏克蘭開始，台灣政府和民間立即展開人道援助工作。考量到台烏無正式官方關係，因此主要援助計畫是透過鄰近烏克蘭友好國家，如捷克、波蘭、立陶宛、斯洛伐克共同進行；另有一部分計畫是與烏克蘭地方政府或NGO直接合作。

第3、烏克蘭仍在戰爭，專注執行復原和重建的能量有限。中東歐國家與烏克蘭有長年互動，對於援助烏克蘭較有經驗，能直接與烏國官方接觸，與中東歐國家合作，對台灣援助更有保障，外交部特別注重監督相關計畫執行。藉與友好國家共同援烏，強化台灣與中東歐合作經驗與實質關係是三贏合作模式，未來有助台灣廠商打入烏國戰後重建市場。

第4、台灣與捷克合作援助烏克蘭，公開透明，禁得起檢驗，相關預算都經立法院審議通過。捷克政府相當重視與台灣合作，甚至指派烏克蘭事務特使來台簽約，今年3月第二度訪台期間曾與媒體座談，指出台捷援助是直接抵達烏東前線戰區，這是很多大型人道組織做不到的，台灣政府與人民應為此驕傲。

劉永健說，台灣與捷克簽訂的合作備忘錄，外交部都有發布新聞稿說明合作大致內容。但台灣外交處境特殊，只要台灣和理念相近國家進一步合作，就會受到阻撓，甚至試圖破壞，這也是外交部以密件處理備忘錄文件的主因。

他說，相關文件均依照法定程序送立法院備查，立法委員均可調閱，密約根本是無稽之談。立委對內容有疑問，外交部可派員說明，「但不可以直接在媒體面前公開機密文件，視國家機密保護於無物。外交部對於本案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。」

劉永健說，第5、徐巧芯臆測想像、穿鑿附會，刻意誤導外界，台捷合作援烏，自戰爭開始即持續討論與進行，是現在進行式。徐巧芯刻意將此事和副總統當選人蕭美琴訪問捷克做不當連結，是刻意誤導外界。外交部長吳釗燮在立法院備詢的時候，清楚知道這點，並不隨之起舞。

劉永健指出，徐巧芯指控，台捷合作計畫中，捷克政府指定的執行單位捷克衛生科技院（CHTI）是一間私人公司，並非事實。上網查一下這單位網頁，清楚說明CHTI是非營利組織，並與捷克外交部、衛生部、內政部、工商部合作。

他說，捷克政府近年來大力推動醫療外交，積極整合自身國內的醫療科技能力進行國際援助。兩國合作反被民意代表抹黑成是圖利特定政治金主、政治獻金；媒體追問資訊來源，徐竟稱是打聽來的。這種臆測想像的說法，除了為自己博取聲量、轉移最近的輿論關注焦點，如果傷害了台灣的聲譽，損及台灣與友好國家的關係，破壞對烏克蘭援助，「大家想想最後的受益者是哪些國家」。

劉永健表示，烏克蘭智庫「新歐洲中心」去年12月一份內部民調，首次將台灣議題列入問卷調查。47.1%烏克蘭受訪者認為，倘中國對台動武，烏克蘭必須向台灣提供協助；這說明台灣透過直接、三方及多邊合作之援烏管道已發揮一定成效。（編輯：蘇志宗）1130506