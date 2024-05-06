徐巧芯揭外交密件稱問心無愧 綠：共諜都要失業了

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（中央社記者林敬殷、王承中台北6日電）國民黨立委徐巧芯昨天公開揭露外交部送交立法院密級文件內容，引發爭議。民進黨立法院黨團今天舉行記者會，譴責徐巧芯「假揭弊，真洩密」，公開外交部核定秘密文件恐已違反刑法132條，這樣公開國家機密，「共諜都要失業了吧？」

民進黨團上午舉行「抹黑民主援烏，當自家詐騙遮羞布」記者會，回應徐巧芯昨天指控外交部「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，是台捷雙方簽訂密約，並影射圖利捷克衛生科技院（CHTI）、間接介入捷克當地政黨政治。

國民黨立法院黨團同時間也舉行「援烏案，外交部還在說謊？」記者會。徐巧芯表示，外交部稱一切公開透明，她才會選擇公布相關文件。她自認仍有保密的義務，跟本案無關的部分，也有做遮蔽處理，盡到身為立委保密的義務，她本人問心無愧，個人願意勇敢面對。

民進黨團副幹長洪申翰表示，徐巧芯公布的文件，是外交部核定的秘密文件，是外交部給國會監督正常程序的備查文件，不能用公開方式公開；這份文件沒有任何弊端，每一位立委手上都有，沒有任何立委公開。

洪申翰說，如果徐巧芯對秘密文件內容有疑問，可以會舉行機密會議進行機密詢答，但徐巧芯公開文件中的姓名、時間、價格，已涉及觸犯法律問題。

民進黨籍的外交及國防委員會召委王定宇表示，徐巧芯把無知當揭弊，用自私掩蓋國家利益，機密不代表黑箱，機密是基於國家利益，機密文件不是給立委衝流量，轉移牽涉醜聞弊案。難道飛彈可以飛多遠，軍隊部署在哪裡，應該開記者會對國人公佈嗎，難道中共不會對那些NGO單位施壓嗎。

王定宇說，徐巧芯單純是用打聽、臆測的來推論中間有弊端，根本沒有證據，已實質傷害到台灣的外交，以後還有誰冒風險跟台灣來往，徐巧芯這樣一弄，「共諜都要失業了吧？」洪申翰也說，中共應該開心死了。

洪申翰表示，徐巧芯的行為很可能已經觸犯了刑法第132條規定，「公務員洩漏或交付關於中華民國國防以外應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處3年以下有期徒刑。」這是很明確的洩密行為。1130506