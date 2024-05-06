遭控洩漏外交機密 徐巧芯：監督政府問心無愧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北6日電）國民黨立委徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案，遭控洩漏外交機密。徐巧芯今天表示，外交部自稱一切公開透明，她才會公布文件，且遮蔽跟本案無關的部分。她是監督政府不要亂花錢，不為私利，也未背叛國家，她本人心安理得、問心無愧。

徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案恐讓台灣間接介入捷克內政，遭指控洩露外交機密。行政院長陳建仁今天表示，徐是公開密件並捏造不實消息，對捍衛台灣主權及國際外交有很大傷害。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、徐巧芯等人，今天在立法院國民黨團舉行「援烏案，外交部還在說謊？」記者會。

徐巧芯指出，原本她只是在立法院質詢外交部長吳釗燮，也模糊地指出可能遇到的風險，都沒有揭露相關的細節，結果外交部大動作指她所說的全屬抹黑與空穴來風，她為了自證清白，說明清楚不是空穴來風，說法是有所本，所以公布一定程度的資料。

徐巧芯表示，而外交部在5日就把她所提到的文件主要內容對外公布，已經洩漏的秘密並不是秘密。如果行政院什麼都要用密件，讓立委連問政的空間都沒有，用密件就以為能隻手遮天，這是對的行為嗎。

徐巧芯指出，外交部自己表示一切公開透明，她才會選擇公布相關文件。而她自認仍有保密的義務，跟本案無關的部分，也有做遮蔽處理，盡到身為立委保密的義務。

徐巧芯表示，她今天是代表全民，守護全民的納稅錢，監督政府不要用密帳亂花錢，她心安理得。她不是為個人私利，也沒有背叛最愛的中華民國，她本人問心無愧。

徐巧芯表示，國家機密法明定，國家機密應以最小範圍而為之，但這幾年政府卻擴大使用密件，讓立委無法從中查案，查到問題後，也無法揭發弊案，這是很可惡的一件事，她個人願意勇敢面對。但仍希望外交部說明，2024年撥款300萬美元採購台灣醫材是如何遴選的。

徐巧芯指出，民進黨政府與捷克簽訂援烏的備忘錄，有發布新聞稿，但對於細節內容完全沒說，並把相關文件加密10年，要到2033年底才解密，這難道是民進黨政府口中的公開透明。

徐巧芯表示，這個專案歷時36個月，經費高達1000萬美元，指定由捷克衛生科技院（CHTI）來執行。原本以為是透過捷克政府將台灣的醫療資源轉給烏克蘭，但相關款項卻是分3年進入捷克衛生科技院的戶頭。且專案規劃1000萬美元的經費中，有300萬至400萬美元要採購台灣醫材。她不反對台灣優良的醫材協助烏克蘭重建，但問題是由誰遴選，是公開招標，還是外交部一手遮天。

徐巧芯表示，目前已有300萬美元進入到捷克衛生科技院的戶頭，她要詢問台灣醫材的採購狀況如何，是否有公開招標、遴選，目前買了多少，跟誰買。台灣援助烏克蘭的醫材為何，目前完全都是在保密的狀態，不讓外界得知。

徐巧芯指出，嚴厲要求外交部把所有援助烏克蘭的備忘錄重新送到立法院，所有的收據、報告都應該提供給立法院查核，否則怎麼知道是不是掛羊頭賣狗肉。未來，她也會持續監督，嚴格審查後續的相關預算。（編輯：翟思嘉）1130506