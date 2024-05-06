台灣基進指徐巧芯曝台捷機敏資料 提告涉洩密

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（中央社記者林長順台北6日電）國民黨立委徐巧芯指台捷「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」為簽訂密約，台灣基進認為徐巧芯將機敏文件交由媒體任意翻拍，今天到台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。

徐巧芯昨天表示，台灣與捷克簽訂1000萬美元的協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行計劃，但此會主持人與捷克政商關係密切，恐讓台灣援烏款項間接介入捷克內政，外交部須對外說明清楚。

對此，外交部透過新聞稿指出，徐巧芯憑空捏造影射圖利私部門，推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。

台灣基進秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺今天上午到台北地檢署，遞狀告發徐巧芯涉嫌刑法洩密罪。

告發狀指出，徐巧芯質疑外交部援助烏克蘭的金流有疑，日前運用質詢等職權要求外交部提供機敏資料予以說明，外交部為尊重立委質詢權，配合提供外交部援助烏克蘭的機敏文件，藉以釋疑。

告發狀表示，徐巧芯假藉質疑外交部援助專案有疑，獲得機敏資料後，涉直接將外交部專案援助烏克蘭的機敏文件交由媒體記者任意翻拍。雖然文件上有以便利貼遮隱資訊，但只要留心查看，仍可推敲此文件機密內容，此機敏文件的資訊恐已遭有心人士細譯與利用。

台灣基進指出，烏克蘭刻正與俄羅斯交戰，台灣國際地位處境險峻，基於人道與開拓外交關係，外交部的援助本不宜任意洩露。但徐巧芯這次涉洩露的資料是「密等」，為民國122年12月31日才可依法解密的機密文件。

台灣基進認為，無論外交部的機敏資料屬於國防應秘密的文書消息，或是屬於國防以外應秘密的文書消息，徐巧芯將因職務所獲得應保密的外交部文件任意提供媒體翻拍，涉犯公務員洩露秘密等罪嫌。（編輯：戴光育）1130506