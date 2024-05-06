徐巧芯公開援烏密件 吳釗燮：踩法律紅線將提告

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（中央社記者游凱翔台北6日電）國民黨立委徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案恐讓台灣間接介入捷克內政，遭控洩露外交機密。外交部長吳釗燮今天說，相關機密會呈報立院，但規定不能公開，因此絕不能容忍踩法律底線，近日將赴地檢署提告。

吳釗燮下午接受民進黨立委許智傑主持的「快樂聯播網」節目專訪表示，台灣應珍惜他國相挺台灣的友情，美國、日本、捷克、立陶宛等國都很願意挺台，並協助台灣將愛心傳播至烏克蘭，且外交部預算與民間捐款，都有透過捷克協助烏克蘭境內重建工作、安置難民。

吳釗燮提到，外交是經年累月長期的結果，徐巧芯批評其他國家正式機構涉及國內政治，並批評他國政治人物，已踩外交底線，摧殘台捷關係。

吳釗燮強調，烏克蘭遭俄羅斯侵略，中國亦對台施加軍事、經濟壓力，世界民主國家都集合起來想幫助烏克蘭與台灣，但徐巧芯的作法，是在污衊台灣協助烏克蘭的努力，不僅會引起其他國側目，甚至影響台灣與其他民主國家的往來。

吳釗燮最後指出，絕對不能容忍踩到法律底線，外交部和他國協商或合約可能涉密，雖然都會呈報立法院，但法律規定不能公開，徐巧芯卻公開外交機密，外交部這兩天會準備採取法律行動，一準備好將赴地檢署提告。（編輯：林興盟）1130506