徐巧芯質疑援烏透過第三方金主 外交部：造假抹黑

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（中央社記者游凱翔台北4日電）國民黨立委徐巧芯指稱，外交部援烏克蘭的經手人疑是在當地國政治金主。外交部今天嚴正澄清，台灣與理念相近國家對烏克蘭人道援助均公開透明，嚴厲譴責此說法全屬空穴來風、憑空想像，抹黑外交人員努力，打擊台灣國際形象。

外交部晚間發新聞稿嚴正澄清，有關網路媒體「Newtalk」報導引述立法委員徐巧芯指稱，台灣與立陶宛、捷克共同援助烏克蘭的合作案，有所謂「經手人」，可能是在當地國的「政治金主」，或有「特殊政治影響力的人」，甚至說用「人民納稅錢」去養外國政治人物，用錢去買國際友台的形象等說法，均是造假。

外交部指出，徐巧芯針對台灣與歐洲理念相近國家合作對烏克蘭人道援助所做評論，全屬空穴來風、憑空想像，既非事實，且抹黑傷害外交部與外交人員的努力，更傷害理念相近的歐洲民主夥伴國家，嚴重打擊台灣的國際形象。

外交部強調，對立委徐巧芯的造假說法及評論，外交部予以嚴厲譴責，並強烈要求徐巧芯問政或評論，應本於事實而非造假虛構。

外交部說明，事實是台灣與歐洲理念相近國家合作對烏克蘭進行人道援助，對各案進行嚴格審查，合作方式公開透明，成果可昭公信。

外交部呼籲，台灣各界明辨是非，切勿聽信徐巧芯的謊言與評論，同時對於徐巧芯不負責任、刻意誤導民眾，並損害台灣對外關係無中生有的指控，再予以嚴厲譴責。（編輯：張若瑤）1130504