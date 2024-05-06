本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：以哈戰以來美首度暫停彈藥運送 以色列高度關切
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁3/300
首頁 / 政治

陳建仁：次長級前立委專業且了解民意

2024/5/6 12:34（5/6 13:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案恐讓台灣間接介入捷克內政，遭指控洩露外交機密；行政院長陳建仁（左2）6日表示，徐巧芯公開密件並捏造不實消息，對捍衛台灣主權及國際外交有很大傷害，相當令人難了解且不應該。中央社記者張已亷攝 113年5月6日
國民黨立委徐巧芯質疑台捷簽訂援烏專案恐讓台灣間接介入捷克內政，遭指控洩露外交機密；行政院長陳建仁（左2）6日表示，徐巧芯公開密件並捏造不實消息，對捍衛台灣主權及國際外交有很大傷害，相當令人難了解且不應該。中央社記者張已亷攝 113年5月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄6日電）行政院長陳建仁今天表示，選舉失敗不能抹煞個人成就與專業知識，次長級前立法委員了解民意、專精專業知識，是（出任部會政務次長）適合人選。

媒體報導，部分落選立委將出任部會政次，在野黨質疑「敗選者聯盟」。

陳建仁上午到高雄市鳥松區視察國立原住民族博物館園區預定地，接受媒體聯訪時，以台灣民眾黨主席柯文哲及中國國民黨主席朱立倫為例表示，兩人雖選舉失敗，仍在領導各自政黨，繼續貢獻台灣。

他說，準總統賴清德及準行政院長卓榮泰組織的最好內閣團隊跨領域、黨派與業界組合，相信在他們努力下，一定可打造台灣成為溫暖、堅韌、福國利民且有創新行動。（編輯：李明宗）1130506

#陳建仁
#賴清德
#卓榮泰
陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
徐巧芯質疑援烏克蘭專案 陳建仁：公開密件傷主權及外交
172.30.142.55
更多編輯台推薦新聞：