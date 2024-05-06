陳建仁：次長級前立委專業且了解民意

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（中央社記者張已亷高雄6日電）行政院長陳建仁今天表示，選舉失敗不能抹煞個人成就與專業知識，次長級前立法委員了解民意、專精專業知識，是（出任部會政務次長）適合人選。

媒體報導，部分落選立委將出任部會政次，在野黨質疑「敗選者聯盟」。

陳建仁上午到高雄市鳥松區視察國立原住民族博物館園區預定地，接受媒體聯訪時，以台灣民眾黨主席柯文哲及中國國民黨主席朱立倫為例表示，兩人雖選舉失敗，仍在領導各自政黨，繼續貢獻台灣。

他說，準總統賴清德及準行政院長卓榮泰組織的最好內閣團隊跨領域、黨派與業界組合，相信在他們努力下，一定可打造台灣成為溫暖、堅韌、福國利民且有創新行動。（編輯：李明宗）1130506