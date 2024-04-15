首波內閣名單未見鄭文燦 陳建仁：尊重人事安排

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）總統當選人賴清德日前公布第一波內閣名單，未見行政院副院長鄭文燦列入，對此行政院長陳建仁今天說，尊重內閣人事安排，也相信未來內閣將達到行動創新AI內閣目標，讓台灣更好。

賴清德10日宣布新政府首任行政院長由前民進黨主席卓榮泰擔任，卓榮泰隨後宣布首波內閣成員，包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱。不過，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦等未列入首波內閣名單，引發關注。

陳建仁今天前往視察國道1號楊梅至頭份段拓寬工程時接受媒體聯訪表示，在這幾年來，感謝中央政府各部會團隊的努力，特別是鄭文燦持續進行相關的政務推動，且鄭文燦具有智慧也認真，表現傑出與卓越。

他說，尊重賴清德與卓榮泰對於內閣人事的安排，相信都會做最好的安排，讓內閣能達到「行動創新AI內閣」的目標，也會讓台灣越來越好。

陳建仁表示，另對他的後續規劃，在520之後，他會回到中央研究院繼續從事學術研究工作，這是他最喜歡的，而且也最樂於做的事情。

媒體問及建國啤酒廠案，陳建仁說，行政院支持台酒文物變遷案件，也盼台酒土地有良好開發，並讓台酒歷史與文資都受保存。

陳建仁表示，在此案件規劃過程中，台北市政府也有改變原先的規劃，所以台酒跟台北市政府間，並沒有所謂的法定程序，因此行政院召集財政部、教育部等相關的部會，並會同北市府共同商議解決案，盼讓台酒土地能開發，並讓酒廠建築與文資受保存。

媒體詢問對於國民黨立委陸續提出財劃法修法版本，未來是否會造成中央財政困難，陳建仁說，對於中央跟地方的財政劃分部分，需要審慎研議，不同的縣市都有各自看法，會再協商找到最佳方案。（編輯：張銘坤）1130415