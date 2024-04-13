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勞動節今年全國放假？政院：避免貿然變動審慎研議

2024/4/13 16:24（4/13 17:11 更新）
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圖為新北市板橋區街頭往來的上班族。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）各界關注五一勞動節是否全國統一放假，政院官員今天說，此事正持續召開跨部會會議討論中，盼能凝聚共識；不過今年勞動節將至，為避免貿然變動造成民眾不便、或影響政府機關業務運作，仍需審慎研議。

現行紀念日及節日實施辦法第5條第2項規範，兒童節放假一天，兒童節若與民族掃墓節同一天時，於前一天放假；但逢星期四時，於後一天放假；勞動節勞工放假；軍人節依國防部規定放假。

日前各界關注五一勞動節是否能比照兒童節模式，全國統一放假，行政院長陳建仁曾表示，將請跨部會研議。

政院官員今天對中央社記者表示，政院正針對五一勞動節是否全國放假一事，持續召開跨部會會議，並且廣徵社會團體意見，希望能持續儘速凝聚共識。

官員說，但今年五一勞動節將至，考量如貿然變動，恐造成民眾行程安排不便，或為了避免影響各政府機關業務運作，相關第一線為民服務機關需調整當日勤務、並公告周知相關配套措施等等，因此仍需審慎研議，後續若有相關結論，政府將儘速對社會公布。（編輯：楊蘭軒）1130413

#行政院長
#陳建仁
#國防部
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