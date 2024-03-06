五一勞動節比照兒童節全國休假 人事長表態支持

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（中央社記者賴于榛台北6日電）各界關注五一勞動節是否全國統一放假，民進黨立委莊瑞雄今天在立法院司法法制委員會質詢時，建議未來勞動節比照兒童節模式，全國放假一天，行政院人事總處人事長蘇俊榮說，他態度與莊瑞雄一致。

立法院司法及法制委員會今天邀請蘇俊榮等人列席報告業務概況及立法計畫。民進黨立委陳俊宇、莊瑞雄紛紛關心五一勞動節是否全國統一放假。

莊瑞雄質詢指出，現行五一勞動節只有勞工放假，但通常一個單位中多半會有公務員以及勞工，例如立法委員、地方議員的幕僚、助理，他們雖適用勞基法，但仍會配合立法院、議會運作，多數無法在五一勞動節休假。

莊瑞雄建議，內政部可以修紀念日及節日實施辦法第5條第2項，直接將勞動節比照兒童節模式，全國放一天假，並且詢問蘇俊榮是否支持；蘇俊榮回應，他的態度與莊瑞雄一致。

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現行紀念日及節日實施辦法第5條第2項規範，兒童節放假一天，兒童節若與民族掃墓節同一天時，於前一天放假。但逢星期四時，於後一天放假；勞動節勞工放假；軍人節依國防部規定放假。

陳俊宇也詢問，行政院長陳建仁昨天曾說要研究五一勞動節是否統一放假，該如何啟動後續討論程序。蘇俊榮表示，內政部是紀念日及節日實施辦法的主管機關，後續內政部會召開會議，邀請人事總處、教育部、國防部等單位表達意見，經充分討論後，內政部會再將討論結果簽到行政院核定。（編輯：林淑媛）1130306