更多編輯台推薦新聞：
打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物
生活

打卡熱點竟是生態惡夢 壽山「一簾幽夢」錦屏粉藤威脅原生植物

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理
社會

保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法整理

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
陳建仁
新聞專題
陳建仁1/300
首頁 / 政治

勞動節是否全國統一放假 陳建仁：520前有結論可修法

2024/3/15 14:02（3/15 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北15日電）國民黨立委王鴻薇今天質詢行政院長陳建仁時表示，軍公教若要在5月1日勞動節休假必須修法，「任內是否會提出？」陳建仁表示，要看內政部及人事行政總處開會的結論，如果在520前有結論，當然可以修法。

立法院今天繼續進行施政總質詢，針對立委詢問5月1日勞動節全國是否統一休假，陳建仁答詢時做上述表示。

王鴻薇說，全國教師工會總聯合會（全教總）今天舉行記者會，呼籲五一勞動節全國統一休假，不要有一國兩制的情況，陳建仁之前答詢時也說值得研議，今年有可能嗎。

陳建仁表示，內政部及人事行政總處各自有召開會議，但是還沒有跨部會開會，還不清楚，要看開會的結論。

王鴻薇說，如果開完會也沒有提修法，到時候陳建仁也已經下台一鞠躬，所以今年5月1日沒辦法實施，她建議陳建仁應該誠實跟公教人員講。

陳建仁表示，他不曉得內政部討論的程序及結果如何。如果在520之前有結論，當然可以修法。（編輯：蘇志宗）1130315

延伸閱讀
立委及全教總籲勞動節改國定假日 盼今年起實施五一勞動節比照兒童節全國休假 人事長表態支持內政部公告：113年應放假紀念日及節日共11天
陳建仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳建仁：兩岸交流台灣一直釋出善意 願和平民主對談
172.30.142.216