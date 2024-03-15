勞動節是否全國統一放假 陳建仁：520前有結論可修法

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（中央社記者林敬殷台北15日電）國民黨立委王鴻薇今天質詢行政院長陳建仁時表示，軍公教若要在5月1日勞動節休假必須修法，「任內是否會提出？」陳建仁表示，要看內政部及人事行政總處開會的結論，如果在520前有結論，當然可以修法。

立法院今天繼續進行施政總質詢，針對立委詢問5月1日勞動節全國是否統一休假，陳建仁答詢時做上述表示。

王鴻薇說，全國教師工會總聯合會（全教總）今天舉行記者會，呼籲五一勞動節全國統一休假，不要有一國兩制的情況，陳建仁之前答詢時也說值得研議，今年有可能嗎。

陳建仁表示，內政部及人事行政總處各自有召開會議，但是還沒有跨部會開會，還不清楚，要看開會的結論。

王鴻薇說，如果開完會也沒有提修法，到時候陳建仁也已經下台一鞠躬，所以今年5月1日沒辦法實施，她建議陳建仁應該誠實跟公教人員講。

陳建仁表示，他不曉得內政部討論的程序及結果如何。如果在520之前有結論，當然可以修法。（編輯：蘇志宗）1130315