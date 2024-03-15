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朝野交流重大議題 陳建仁：事前與蔡總統有討論過

2024/3/15 12:18
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（中央社記者范正祥台北15日電）總統蔡英文14日與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，就勞保年金改革等重要議題進行意見交流。立委今天質詢關注，行政院長陳建仁事前有沒有和蔡總統就朝野交流重大議題一事溝通；陳建仁表示，與蔡總統有討論過，哪些議題比較重要，需要無縫接軌，哪些案子要繼續，都有談。

總統府14日透過新聞稿表示，蔡總統於總統府內與柯文哲會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委林德福質詢，蔡總統與柯文哲交流4議題，相關議題與行政院息息相關，陳建仁事前有沒有和蔡總統溝通過。

陳建仁表示，朝野好好對談，對於福國利民政策良性互動。他說，與蔡總統有討論過，哪些議題比較重要，然後需要無縫接軌，也就是蔡總統與總統當選人賴清德之間可以無縫接軌，哪些案子要繼續，都有談。

對於立委關切為何不等賴清德520上任後再找在野黨主席對談，陳建仁指出，現在還有很多事情要做，像是年金改革，就需要朝野溝通。

此外，林德福追問，520交接以前，在朝、在野還有哪些重大議題須溝通。陳建仁說，重要法案和改革議題，很誠摯希望與在野黨一起溝通，譬如勞保年金改革、軍事採購預算，還有社會安全網，他任內會做到519，戰戰兢兢，也是短期內要推動，所以也很感謝蔡總統與柯文哲有這樣的對談。（編輯：蘇志宗）1130315

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