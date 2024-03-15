議員涉監視器收賄遭聲押 柯文哲：凡走過必留下痕跡

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（中央社記者郭建伸台北15日電）國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，遭北檢聲押禁見；對此，民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，凡走過必留下痕跡，他曾在一年多前抨擊此事，若是議員施壓，市府要有勇氣堅持。

國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，金額近千萬元，北檢昨天指揮廉政署搜索、約談陳重文等14人。檢方漏夜複訊後，今天將陳重文聲押禁見。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。媒體詢問如何看待陳重文因涉監視器收賄遭聲押。

柯文哲表示，凡走過必留下痕跡，台北市的監視器85%採2M傳輸速度就可解決，議會加上但書，要求若要用2M傳輸速度，只能買100萬畫素的攝影機，問題是現在已沒有生產100萬畫素攝影機，而這條但書就是逼台北市政府用3M的傳輸速度設備。

柯文哲表示，若100%改成3M的傳輸速度設備，市府每年增加新台幣8000萬元預算，這根本有問題，因此他當年開記者會抨擊此事，指國民黨跟民進黨在他還沒下台就聯合污錢，而且是財團勾結議會、詐取國家錢財。

柯文哲表示，他後來卸任台北市長後，不曉得蔣市府如何執行、是否放水這條預算，如果是議員施壓，市府要有勇氣，「該堅持要堅持」。

此外，媒體也詢問如何看待基隆東岸廣場爭議。柯文哲表示，他不清楚細節，但政府跟廠商簽促參案，若有變更，議約應重訂。

媒體詢問，基隆市長謝國樑因此遭罷免連署是否有道理。柯文哲說，法律問題不要政治解決，有產權爭議就法律解決，若因這件事就要搞罷免，他認為不具正當性。（編輯：蘇志宗）1130315