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陳重文涉貪200萬元交保 北檢：將依法抗告

2024/3/15 20:37（3/15 20:57 更新）
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國民黨籍台北市議員陳重文（右2）被控圖利警用監視器業者遭聲押，台北地方法院15日晚間裁定陳重文以新台幣200萬元交保，他在離開法庭時不發一語。中央社記者林長順攝 113年3月15日
國民黨籍台北市議員陳重文（右2）被控圖利警用監視器業者遭聲押，台北地方法院15日晚間裁定陳重文以新台幣200萬元交保，他在離開法庭時不發一語。中央社記者林長順攝 113年3月15日
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（中央社記者林長順台北15日電）國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者，台北地檢署今天聲押陳重文，台北地方法院裁定200萬元交保。陳重文離開法庭時不發一語。北檢表示，將依法提起抗告。

檢廉獲報，台灣智慧光網承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算，網路傳輸服務費降低為4.6億元，台智光李姓負責人擔心損失8600萬元，向陳重文尋求協助。

檢廉懷疑，陳重文於去年12月至今年1月間涉嫌圖利李姓負責人，隨後多次透過公開與書面質詢的方式，施壓市警局依原網路傳輸服務費的舊合約費率換算，雙方經多次協商，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關的帳戶查出數百萬元金流。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分26路搜索陳重文的議會辦公室、住居所、地方服務處，以及李男名下公司台智光、台通光電，約談陳重文、李男等9名被告、5名證人，檢察官漏夜複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，其餘被告及證人交保或請回。

台北地方法院審理指出，陳重文坦承違反公司法資本不實罪犯行，但就以預先分配機關標案款項層轉得利等部分說法，與證人供述、卷內事證尚有出入，陳男為脫免或減輕罪責，有可能利用與證人的利害關係，與證人勾串，確有事實足認被告有勾串證人之虞。

不過，北院考量陳男權益保障及公共利益維護，並審酌憲法上比例原則，經衡量後認本案尚無羈押必要，晚間裁定陳重文新台幣200萬元交保。北檢表示將提起抗告。（編輯：張銘坤）1130315

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