台通光電董事長兒李嘉豪涉內線交易 裁准羈押禁見

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（中央社記者劉世怡台北24日電）北市議員陳重文涉圖利台智光董事長李慶煌，檢廉查出李慶煌與兒子李嘉豪等人涉台通光電內線交易獲利上億元。北檢昨天搜索約談，今天聲押禁見李嘉豪。北院認有串證之虞等裁准。

本件內線交易同案被告部分，台北地檢署指出，李嘉豪2名前妻中的黃姓女子以新台幣350萬元交保、李姓女子200萬元交保；李嘉豪母親謝姓女子300萬元交保；員工石姓男子50萬元交保。李慶煌與女兒及林姓員工則無保請回。

台北地檢署指控，李嘉豪涉犯證券交易法重罪，有勾串證之虞，今天凌晨向台北地方法院聲請羈押禁見李嘉豪。

台北地方法院指出，李嘉豪坦承部分犯罪事實，未來仍有可能為了避免重刑，而翻異前詞或避重就輕，且李嘉豪對通訊軟體內的對話紀錄，語焉不詳又遮遮掩掩，有事實足認他有滅證及勾串共犯或證人之虞。

北院審酌，李嘉豪個人權益保障及公共利益，為保全證據，考量本件是上市公司案件，影響社會層面深遠，無法以具保、責付或限制住居代替，而認定李嘉豪有羈押必要，裁定羈押於台北看守所，並禁止接見、通信。

全案緣於，檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。

檢廉懷疑，國民黨台北市議員陳重文去年底至今年初涉圖利台智光董事長李慶煌，並多次透過公開與書面質詢來施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。此外，與陳重文有關帳戶查出數百萬元金流，涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明罪。

檢廉今年3月14日展開偵查行動，約談陳重文、李慶煌等人，檢方聲押禁見陳重文，法院裁定陳重文200萬元交保；檢方以陳重文交保後接觸證人，有勾串證之虞，提起抗告，經高院撤銷交保裁定發回，北院改裁定陳重文羈押禁見。當初獲350萬元交保的台智光董事長李慶煌，檢廉另從扣案卷證及帳戶金流追查出，李慶煌與兒子李嘉豪等多名親友涉嫌內線交易，昨天發動偵查行動。（編輯：李亨山）1130424