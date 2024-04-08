陳重文涉貪遭羈押仍入財建委員會 引議員批評

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（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北市議會今天開議決定各委員會名單，因台智光案仍遭羈押禁見的議員陳重文，卻如願進入審查資訊局預算的財政建設委員會，遭綠營議員批評「不知廉恥」。

台北市議會召開第14屆第3次定期大會，由於花蓮3日強震導致南機場整宅、景美女中等多校校舍受損，市長蔣萬安也宣示進入「大都更時代」，審查工務局、都發局預算及議案的工務委員會因此成為熱門志願，最後由國民黨團拿下多數。

審查警察局及衛生局預算的警政衛生委員會，則因為1歲多男童疑遭保母虐死案、台智光案、寶林茶室等食物中毒案受社會大眾矚目，成為17名議員的首選，抽籤後也由國民黨團拿下過半數。

教育委員會、交通委員會同樣逾半數由國民黨籍議員組成；民政委員會、財政建設委員會成員則多數為民進黨籍議員。

此外，涉嫌圖利台智光的國民黨議員陳重文正遭羈押禁見中，今天仍進入第一志願的財政建設委員會。社民黨議員苗博雅當場提權宜問題，質疑沒簽到的議員為何可以參加抽籤，恐導致利益衝突。

台北市議會議長戴錫欽回應，參加委員會是議員的權利，只要有表達意願就會依此分配席次，但沒簽到者就無法投票選委員會召集人，目前尚有3人未簽到。

戴錫欽強調，是否須利益迴避由議員各自判斷，議會尊重議員的選擇，沒有權力要求誰發生什麼事就不能選哪個委員會。

民進黨議員林亮君批評，台智光與市府所簽合約的相關資料，都在隸屬財建委員會的資訊局裡，涉收賄的陳重文竟然不認為自己應迴避，還如願進到第一志願，「完全是不知廉恥」，令人瞠目結舌。（編輯：方沛清）1130408