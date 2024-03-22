北市保母虐童案專案報告 綠白批藍營淪為黨意議員

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（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市保母涉虐死1歲多男童案，北市議會民進黨團連署開臨時會要求市長蔣萬安專案報告，國民黨議員未出席流會。民進黨團、民眾黨團今天表示藍營淪為黨意議員；國民黨團說，非開臨時會才是關心。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉與胞妹凌虐男童致死，引發關注。台北市議會民進黨團日前指出，北市府在處置保母虐童案措施有疏失須檢討，經黨籍議員連署開臨時會要求蔣萬安到議會專案報告。

北市議會今天開臨時大會討論蔣萬安專案報告，包含民進黨、台灣民眾黨共25名議員簽到，國民黨議員皆未到場。

市議會民進黨團會後發新聞資料指出，議會召開臨時會，因國民黨議員未出席流會，譴責國民黨逃避責任，議員淪為黨意議員，遺憾無法幫助虐童案發聲。

議會民進黨團總召簡舒培表示，議會依法召開臨時會，卻被國民黨惡意流會，如臨時會召開時間較急迫，可理解藍營議員有其他要事處理無法出席，但今天許多國民黨議員在議會卻選擇不簽名，徹底淪為黨意議員。

她說，蔣萬安要求國民黨團護航，規避至議會專案報告，卻以臨時會名義送書面專案報告到議會，其作法根本不是真心要向市民報告是兩面手法的政治操作。

議會民眾黨團總召陳宥丞透過新聞資料表示，議會開臨時會討論虐童案與監視器弊案，因國民黨議員缺席技術性流會，國民黨在面對市政問題時選擇逃避，國民黨台北市黨部主委還在議事廳門口守門，這是威權時代殘影是綁架民代，黨意凌駕民意，對監督市政將有不良後果。

議會國民黨團發新聞稿指出，針對虐童案，市府該檢討就檢討，支持專案報告但不支持開臨時會，臨時會是眾多監督方法之一，並非開臨時會才是關心此議題，且議會開議在即，對已排行程無法參加議員不公平、甚至造成外界誤解認為不關心虐童案。

國民黨團表示，無所謂以黨領政，今天黨籍議員未出席是經徵詢後採共識決的行動，且議會談話會後，已發文要市府在開議後市長施政報告說明此案，若報告不足，支持提政黨協商，討論安排專案報告事宜。

戴錫欽接受媒體聯訪說，主持臨時會時沒有不中立或偏袒，且認為市府提供給議會虐童案報告名稱及時間，確實有檢討空間。（編輯：張銘坤）1130322

台北市議會22日下午召開臨時大會討論市長蔣萬安專案報告，民進黨台北市議員李建昌（圖）要求應拿掉北市府虐童案專案紙本報告名稱。中央社記者謝佳璋攝 113年3月22日