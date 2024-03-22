保母虐童案專案報告 藍營北市議員未出席流會

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（中央社記者劉建邦台北22日電）保母涉虐死1歲多男童案，台北市議會民進黨團要求市長蔣萬安專案報告，議會今天開臨時大會，因國民黨議員皆未出席流會，民進黨、民眾黨批藍營護航蔣萬安。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉與胞妹凌虐男童致死，引發關注。台北市議會民進黨團總召簡舒培日前指出，北市府在保母虐童案處置措施有疏失須檢討改進，經20名黨籍議員連署開臨時會，要求蔣萬安到議會專案報告。

北市議會今天開臨時大會討論蔣萬安專案報告，由議長戴錫欽主持，但僅民進黨、民眾黨共25名議員簽到，國民黨27名議員皆未到場。

民進黨議員李建昌在議場說，國民黨議員未出席，是因台北市黨部主委黃呂錦茹在議場外壓陣，根本是以黨領政，臨時會議員簽到人數不足，北市府虐童案專案紙本報告名稱跟報告時間，根本未與其他黨團討論有瑕疵，要求議長戴錫欽別偏袒國民黨團及市府。

戴錫欽對此與李建昌在議場互嗆，李建昌認為戴錫欽不中立，雙方再度引發口角，李建昌要求應拿掉紙本專案報告名稱。

簡舒培說，國民黨議員不出席，就是協助蔣萬安不用專案報告。

民進黨議員王閔生指出，北市府因國民黨建議，提供專案紙本報告給議會，名稱、時間都未與其他黨團討論，不尊重其他黨團意見。

台灣民眾黨議員陳宥丞說，不是國民黨議員不想進議場開會，是因台北市黨部主委在議場外壓陣，要求市府應針對虐童案規劃專案調查小組。

戴錫欽在下午2時30分宣布，因僅25名議員簽到，臨時會未開會改為談話會，並讓議員登記發言，隨即有3名國民黨籍議員包含陳炳甫、鍾沛君、闕枚莎進入議場。

不過，陳宥丞在說明會前發言，希望在場議員可向願意到場發言的3名國民黨議員致意。此舉引發民進黨議員不滿，認為民眾黨在袒護國民黨，民進黨全體退席表達立場，雙方發生口角。

議會說明會讓在現場的民眾黨及國民黨議員發言後，下午3時結束會議。（編輯：張銘坤）1130322