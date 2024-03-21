保母虐童案專案報告 綠批讓蔣萬安不報告是錯誤示範

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市保母涉虐死1歲多男童，北市議會民進黨團要求市長蔣萬安專案報告，民進黨議員今天指出，國民黨團擬杯葛不出席，這是最錯誤示範；國民黨團回應反制說非事實。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉與胞妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。

台北市議會民進黨團總召簡舒培日前指出，北市府在保母虐童案處置措施有疏失須檢討改進，經20名黨籍議員連署將開臨時會，要求蔣萬安率市府到議會專案報告。

市議會排定22日開臨時大會討論蔣萬安專案報告相關內容，議會指出，須有過半數也就是29席議員簽到出席，才會排入議程討論，若召開會議期間有議員持不同意見會採表決方式。

北市民進黨議員趙怡翔今天透過媒體群組表示，發生虐童案後，各級政府有責任確保絕對不能再發生類似案件，經報導，議會國民黨團擬透過議事規則技術性杯葛，讓蔣萬安不需針對虐童案專案報告，這是錯誤示範。

他說，檢討虐童案範圍很廣，因案情重大，事後未看到北市府有積極承擔作為及檢討改善決策思維，且很可惜，蔣萬安及國民黨團似乎認為改革措施非當務之急，擬集體缺席臨時會，讓專案報告取消，對市民而言是最錯誤示範。

民進黨議員陳賢蔚指出，經議會民進黨全部議員連署要求蔣萬安專案報告，回應廣大市民關注議題，但國民黨團以4月初將進行新會期，無視市民關注檢討聲浪，欲拖延專案報告時程，這是不合理心態及作法。

民進黨議員陳怡君說，蔣萬安面對重大事件，與國民黨一同迴避監督，無視民意，呼籲別當媽寶市長，應承擔責任積極解決問題，才是首都市長態度。

議會台灣民眾黨團總召陳宥丞指出，針對保母虐童案及監視器疑雲要求蔣萬安專案報告，可惜國民黨團擬以甲級動員護航，這2起重大案件，沒意識形態及操作任何政治空間，國民黨在府會是完全執政就應負全責，讓蔣萬安專案報告。

國民黨台北市黨部書記長王欣儀透過黨部發新聞資料表示，針對議會召開臨時會專案報告，指國民黨不排除以甲級動員反制，這非事實。

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她說，多數黨籍議員反映雖非常關心此議題，但因正值休會期間，已安排既定行程，恐無法出席，造成質詢權受損或被外界誤指不關心，且議會將開議，不支持休會期間開臨時會安排市長專案報告，應循正常程序，盡快在開議時進行，才不會讓議員問政質詢權受損等狀況。

她表示，今天上午已發文要求市府，針對休會期間連署提案開臨時大會安排市長專案報告，應提出事件始末、責任檢討、策進改善作為等詳盡書面報告，供議員了解參考。（編輯：張銘坤）1130321