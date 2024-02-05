議員批遭詐團盜用無作為 悠遊卡：已檢舉和報案

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市議員簡舒培和陳賢蔚今天指出，有詐騙集團盜用商標設臉書粉專販售假悠遊卡智慧指環，業者卻毫無作為；悠遊卡公司說，已積極檢舉下架境外詐騙粉專和報案，將持續處理。

詐騙集團手法不斷翻新，民進黨籍台北市議員簡舒培、陳賢蔚今天舉行記者會指出，日前接獲民眾陳情，有詐騙集團盜用悠遊卡股份有限公司的商標成立網路社群臉書粉專行騙。

簡舒培表示，經查詐騙集團將粉專命名為「悠遊卡有限公司」，還盜用公司商標，自去年12月20日起開始發文行騙，甚至利用悠遊卡公司官方發文放在假粉專混淆視聽，取信被害民眾後，藉此販售無任何悠遊卡功能的假智慧指環。

同時，詐騙集團還在粉專宣稱其為網路上唯一正版授權通路，其餘都是詐騙網站，若有被害人留言也都被刪除。

簡舒培指出，經查去年11月也有詐騙網站盜名販售智慧指環，悠遊卡公司於去年11月21日、12月18日各曾發過新聞稿聲明粉專遭仿冒，並於去年12月19日向警方報案提告，不料隔天新的詐騙粉專又迅速運作行騙，顯見詐騙集團明顯是更換新網站續騙。

陳賢蔚認為，因悠遊卡公司商品眾多，消費者難以區分產品是否為官方所推，才讓詐騙集團有機可乘，但悠遊卡公司有責任向社會大眾澄清，而非消極不作為讓詐團橫行。

簡舒培和陳賢蔚要求，針對上述情形，悠遊卡公司應立即、大量向臉書公司檢舉詐騙粉專，且盡快成立「防詐、反詐小組」及相關標準作業程序（SOP）作為對策，並在官網告知社會大眾。

列席的悠遊卡公司總經理李志仁回應表示，公司去年11月發現詐騙一頁式廣告後，便即時在官網和臉書粉專公告提醒，並通報165反詐騙平台和向臉書公司檢舉，但成效不彰；隨後再向警方報案和再度檢舉，境外詐騙粉專才下架，但歹徒又迅速修改網頁內容再上架，目前仍持續檢舉和周知民眾勿受騙。

李志仁指出，根據悠遊卡公司客服統計，去年11、12月共接獲15通民眾來電詢問確認粉專或產品真偽，實際受騙者約2至3人左右，但今年1月已未接獲相關反應，後續會和相關中央、地方機關積極討論處理。

台北市交通局科長朱辰佐也說，會要求悠遊卡公司更積極回應和揭露相關詐騙資訊，持續檢討改進。

針對消費者群益部分，台北市法務局簡任消保官龔千雅提醒，消費者取貨後知道被詐騙，可和取貨點（四大超商、蝦皮）或貨運業者反應，有機會取回遭詐貨款。（編輯：張銘坤）1130205