北市高中球隊學生陳情霸凌案 教育局坦承未深入調查就撤案

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北25日電）北市某高中球隊學生向市府陳情霸凌等案，疑遭被檢舉人施壓而撤案。台北市教育局表示，未深入調查即撤案實屬不專業，非常抱歉，至於是否洩密已由政風室調查。

民進黨台北市議員簡舒培與人本教育基金會執行長馮喬蘭等人，今天在議會民進黨團會議室召開記者會。簡舒培說，有學生去年11月間透過北市府1999及網路陳情，指稱校內球類運動隊有性平及霸凌狀況，但球隊總教練卻很快就拿到陳情資料，並脅迫學生撤案。

簡舒培指出，陳情學生事後以被責罵為由，向市府申請撤案，教育局承辦人員接獲撤案通知後詢問校方，校方回應學生惡作劇，教育局承辦人員就此撤案，認為教育局有疏失且可能有人員洩密。

馮喬蘭說，此球類體育班長期出現霸凌等狀況，總教練在學生向市府陳情後就拿到案號等資料，若屬實，教育局是失職應徹查。

出席記者會的3名學生透過聲明稿表示，總教練、助理教練已被停職，但仍看到防護員出現在校園，學校有許多教師私下認為總教練等3人沒問題，還嘲諷出面發聲的學生。

簡舒培要求教育局追查可能洩漏性平案的人員，並究責是否有協助包庇等行為。

出席記者會的北市教育局副局長陳素慧說，教育局收到市府陳情系統轉發與本案有關的8封文件，但承辦人員未申請調閱陳情人資料因此無從知悉，本月18日立委對此案召開記者會，教育局翌日就派員到校詢問，初步了解總教練等人是透過另一名同學知道陳情人身分。

陳素慧指出，校方已暫停總教練、助理教練的職務，並開會討論球隊是否有不當管教霸凌狀況；至於有學生提到在校園內還是會看到總教練等3人，會與學校溝通進行處理。

她說，教育局承辦人對性平案敏感度太低且不專業，對此非常抱歉，後續交由教育局政風室調查是否洩密；3名教師是否教唆或慫恿學生撤案，經通知到場說明後，評估送入教師評議審議會討論是否解聘。

教育局表示，已針對學生提出的性平、霸凌申訴案展開調查，釐清教練等人是否涉及霸凌等不當管教與行為；至於學生表示被總教練要求撤案及通報過程是否洩密，調查報告預計1個月內出爐。

台北市長蔣萬安上午出席活動前接受聯訪，針對此案，他表示，對校園霸凌或性平事件絕不容忍，已啟動政風專案調查，對違法、失職、包庇或延遲通報狀況，依法懲處。（編輯：蕭博文）1130125