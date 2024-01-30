北市府總預算市議會政黨協商 4案卡關續討論

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（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市議會今天討論市長蔣萬安上任後首次編列總預算案，經政黨協商，暫擱包含第一果菜及魚類批發市場改建等4案預算，綠白黨團認為批發市場改建案應說明細節，將繼續討論。

台北市議會持續審議市府編列113年總預算案，蔣萬安中午至國民黨團說明後接受聯訪說，盼在議會政黨協商前，先與國民黨議員再溝通，盼預算案能過關。

北市議會下午4時起針對市府總預算案進行政黨協商，約晚間6時30分結束。議會國民黨團書記長王欣儀接受聯訪說，共4案預算被暫擱，包含警察局監視器傳輸費、第一果菜及魚類批發市場改建案、住宅基金、第二預備金。

議會民進黨團總召簡舒培接受聯訪表示，針對第一果菜及魚類批發市場預算案，市府之前告知黨團，2批發市場營運設備費預算，會借款給批發市場，後續卻改用補助方式，經加總後批發市場改建總工程費恐破新台幣200億元。

她指出，要求先釐清此事，否則變成市府有兩套說法，且在政黨協商時，市府又稱要會提高使用費當補助，並想作成附帶決議，經討論認為此筆預算有問題，所以暫擱。

議會台灣民眾黨團總召黃瀞瑩接受媒體電訪說，針對第一果菜及魚類批發市場預算案有意見，要求暫擱，先前市府向黨團說明時，稱以借款墊付2.6億元當批發市場營運設備費，但政黨協商時卻稱改由市府補助，認為應以2家批發公司股權分配，由中央和地方共同承擔，且批發市場應提出還款計畫。

此外，經議會政黨協商暫擱還有市府第二預備金預算案，民進黨團認為應刪至7億元、國民黨以原預算7.4億元為主，民眾黨團無意見。

簡舒培表示，二備金預算案暫擱，因今年總預算規模相對於去年增加7%，比前市長柯文哲任內增約134億元，且總預算增加，認為二備金預算應下降，民進黨要求刪除4000萬元。

另一部分，北市府推YouBike前30分鐘免費的預算案，經議會政黨協商後通過，藍綠白都設附帶決議。簡舒培接受聯訪指出，因各黨團都擔心目前無車可借、無柱可還狀況，若政策上路後，恐讓此情形更嚴重，所以都有設附帶決議。

她說，民進黨認為市府應提高回饋金，並研議政策實施後，若有提高使用率，市府分回利潤應不得低於8%，且變動權利金應視每年營運狀況調整。

台北市議會明天上午將持續政黨協商，針對無共識的市府預算案，將送議會大會討論，不排除採表決處理。（編輯：張銘坤）1130130