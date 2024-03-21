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環狀線路段開工 蔣萬安：加速招標、溝通缺工缺料

2024/3/21 13:02
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（中央社記者陳怡璇台北21日電）環狀線北環段CF690C區段標今天開工，台北市長蔣萬安表示，還有3個區段標要標出去，除了加速招標，也希望南北環通車時間不會受缺工缺料等影響，持續與廠商溝通。

蔣萬安出席環狀線北環段CF690C區段標開工動土典禮，接受媒體聯訪時被問及南北環區段標招標及通車等問題。

蔣萬安表示，捷運網絡是城市心血管，上任之後非常重視，南北環段目前已經有5個區段標發包動工，而今天北市在北環段第1標區段標順利動工，是重要里程碑。

蔣萬安指出，目前還剩下3個區段標沒有標出去，包含北環段2個、南環段1個標，持續要求捷運局精進招標條件、加速作業，

媒體追問是否擔心影響南北通車時間，蔣萬安說「希望不會」，雖然遭遇缺工缺料、原物料上漲及技術困難等，但會持續跟廠商溝通，了解狀況。

另外，媒體追問社會局昨針對保母制度及身心照顧開檢討會，是否有結果。蔣萬安表示，社會局昨天邀集托育代表、托嬰中心、保母協會、兒童專業律師與會，專家學者也都認同北市的7+1守護計畫，並針對落實細節與與執行面給出很多建議，彙整後就會公布。

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此外，媒體追問台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者台智光，並指台智光議價過程強硬，還嗆聲「蔣萬安受不受得了」一事。

蔣萬安僅重申案子已進入司法程序，希望查明真相、勿枉勿縱；媒體問若陳重文被判有罪停職，是否擔心議會席次降低、推動市政有難度，蔣萬安表示，依法、依規定、依程序推動市政，以捍衛市民權益為最優先考量，也依法接受監督。（編輯：方沛清）1130321

#捷運
#蔣萬安
#陳重文
#台智光
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