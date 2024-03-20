蔣萬安延後訪中市 盧秀燕：北市府有工作要忙

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台北市長蔣萬安原本這週要帶領市府團隊參訪台中市政府臨時取消，台中市長盧秀燕今天表示，由於台北市府最近有工作要忙，因而延後來訪，但明天嘉義市府來訪，她會親自接待。

盧秀燕下午出席台中台壽霸龍成棒隊全新視覺記者會後接受媒體聯訪，被問到蔣萬安取消這週到台中市政府參訪一事，盧秀燕強調，城市交流本來就是常態。

盧秀燕表示，台北市府團隊原本這週要來中市參訪，但因為最近工作比較多，而通知會延後來訪，中市府當然同意，因為還是市政最重要。台北市不來，但明天嘉義市政府團隊要來台中市參訪，她會親自接待。

在被問到國內電價可能調漲問題，盧秀燕說，18日9縣市女性首長在南投縣舉辦論壇，會中大家對電價可能上漲表示關切，電價如何調，調整的幅度、規模，不只關係電價，也會關係物價，9縣市女性首長都注意到這個議題可能對民生會有衝擊，也成為會議結論之一。

盧秀燕指出，希望中央在調漲電價過程當中，要非常慎重，充分向民眾說明，同時要尋求民眾支持，最重要的是現在物價也在漲，盼不要造成推波助瀾的效果。

盧秀燕說，明天有行政院會，由於她明天要會勘水情，所以會由台中市副市長黃國榮代表到行政院會提案，將9縣市女性首長的結論向中央提出。（編輯：李錫璋）1130320