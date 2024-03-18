北市啟用推動STEAM教育專責單位 盼培育跨域人才

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市教育局首創全學層、跨域STEAM教育推動專責單位，3年將投入逾新台幣2.5億元，培育未來跨域人才。國中小以專題式學習；高中則會與新科技專業接軌，銜接大學與業界。

北市教育局今天舉行台北市STEAM及新科技發展辦公室揭牌啟用典禮，市長蔣萬安出席並揭牌，宣示培育未來科技人才的決心。

教育局表示，北市是全國首創成立全學層、跨域STEAM教育（科學science、科技technology、工程engineering、數學mathematics和藝術art）推動專責單位，未來3年至少投入2.5億元，協助各校發展STEAM及新科技教育課程。

教育局說，國中小階段是以跨域學習精神，進行STEAM專題式學習活動；高中職將融入人工智慧AI、量子電腦、半導體知識等新科技專業知能，銜接大學和產業需求。

教育局指出，成立「台北市STEAM及新科技發展辦公室」後，將逐步進行「訂定STEAM年度專題」、「推動STEAM校本課程」、「建立國際交流平臺」及「強化程式語言和AI教育」重點工作。

蔣萬安拿他大兒子舉例，跟班上幾個同學組成一個團隊研究機器人，蔣萬安稱讚現在的孩子真得很厲害，從小就自學寫程式，思考能力已經超過很多大人的想像。

蔣萬安說，AI人才的培育是未來趨勢，STEAM新科技辦公室的成立，希望孩子早點接觸邏輯思維跟思辨能力，未來將推一區一STEAM認證學校、AI專門計畫等。（編輯：李錫璋）1130318