疑2起新兒虐案 蔣萬安：待相驗定調依規定先通報

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）衛福部前天稱接獲台北市通報2起疑似重大兒虐事件。台北市長蔣萬安今天表示，1人死亡、1人就醫後已穩定，是否是兒虐要等司法相驗，北市都是第一時間依規定通報。

1歲男童疑遭保母虐死案仍在檢討中，台北市社會局又通報2起重大兒少保護案，皆為逃逸移工的子女，其中1名男嬰已死亡，將進行司法相驗以釐清死因；另1名女童經搶救後生命跡象穩定，留在加護病房觀察。

蔣萬安今天出席台北市STEAM及新科技發展辦公室揭牌啟用典禮，接受媒體聯訪時被問及此事。蔣萬安說，週末就即刻掌握狀況，一件是孩子到院前就已死亡，另一件是外縣市送到北市就醫，情況趨於穩定但需要持續觀察，須靜待司法相驗及進入調查才能夠確定，北市也依照規定向中央進行兒童保護案件的通報。

他指出，中央與地方政府最重要的就是要確保每名孩子都能夠被社會安全網接住，須共同合作，不是任何一個層級的政府可以獨立完成，北市在第一時間即提出7+1兒童守護計畫，基北北桃4縣市會全力落實。

媒體提問，國民黨台北市議員陳重文被控圖利警用監視器業者一事，以及北市府與此業者的合約還有15年，是否打算修改。

蔣萬安回應，因為已經進入司法階段，北市的態度及立場非常清楚，尊重司法，勿枉勿縱；如果未來合約當中有必須要檢視的地方，一定會來檢視。（編輯：戴光育）1130318