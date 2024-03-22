兒盟社工上銬移送 監委申請自動調查是否執法過當

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（中央社記者陳俊華台北22日電）男童疑遭虐死案，女社工遭上銬移送惹議。監委王幼玲今天說，台北市警局員警對社工上銬，公然暴露戒具，是否執法過當、相關人員有無違法失職應負行政責任之處，已申請自動調查。

監察委員王幼玲、紀惠容、林國明透過新聞稿表示，台北市1名嬰兒疑遭保母虐死，負責訪視的社工在警方問訊後，居然被「上銬」移送台灣台北地方檢察署複訊，媒體爭相報導，引起全國社工界、司改等各單位反彈與抗議。

監委指出，警方對社工使用手銬，並在解送過程公然暴露其戒具，是否符合相關法令規定、有無執法過當，相關人員有無違法失職應負行政責任之處、內政部警政署及台北市政府有無善盡主管機關監督管理之責，都有待調查釐清。（編輯：蘇龍麒）1130322