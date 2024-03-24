衛福部教育部聯手稽查兒盟 列社工訓練不足等7缺失

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（中央社記者曾以寧台北24日電）衛福部今天表示，經偕同教育部、外部專家至兒福聯盟共同查核，盤點出養必要性評估嚴謹度不足、社工缺乏足夠教育訓練等7項重大缺失，將要求兒盟2週內提出檢討改善報告。

劉姓保母去年9月接受兒盟委託照顧1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。衛福部社家署今天透過新聞稿表示，衛福部與教育部於22日邀請10名外部專家及業管單位，共15人至兒童福利聯盟文教基金會共同聯合查核，就民國110年至112年會務、財務及收出養業務進行檢查。

社家署指出，經全日檢核書面資料及詢問兒福聯盟人員，提出7項重大缺失，將發文要求完成法令規定事項，並於2週內提出檢討改善報告。

7項重大缺失包含，第1，出養必要性評估嚴謹度不足：雖有評估指標卻無具體表單工具，評估結果的審定與確認欠缺外部人員參與共同決策機制，僅由社工及督導主觀判斷，客觀性及妥適性顯不足，難謂符合兒少最佳利益。

第2，出養前安置無品質檢核機制：運用居家托育人員安置照顧，對保母的招募、合作、簽約、訓練、管理與退場機制等，缺乏完整規劃與設計，未從負責管理保母的主管機關或運用工作技巧及檢核工具等方式，進一步瞭解兒童受照顧品質。

第3，出養媒合過程未納外部意見：媒合收養家庭過程的篩選、評估討論至最後結果，由社工與督導判斷及內部會議決定，未有外部專家共同討論，缺乏客觀且周延的團體決策機制。

第4，出養家庭的服務與支持消極：轉介出養人福利服務案量偏低，未符兒童權利公約「讓兒少留在原生家庭生活成長」精神，積極提供各式支持的福利與資源及服務；另無明定安排原生家庭會面頻率與方式等措施，親情維繫仍應重視。

第5，社工人員缺乏足夠教育訓練：訓練欠缺充足的出養必要性評估課程，以及對於案童安置照顧期間的風險辨識、兒少保護議題、特殊需求兒少議題、特殊事件的處理等相關課程與訓練，亦無評核機制檢視訓練效益。

第6，督導機制不一難以發揮功能：督導機制個別差異性大，未規範明確督導機制、頻率及方式，無法即時且適時提供社工支持與指導，實應檢討並重新建置完善機制。

第7，財團法人管理內部監督缺失：未有專任或兼任稽核人員執行內部稽核書面紀錄，且控制作業未涵蓋所有作業面向；董事為無給職，但查有應迴避而未迴避情事；另原設監察人110年辭職迄未遴選，未能發揮內部監督機制及功能；組織架構實際設置執行長及策略長，但權責與職能分工，並未見於兒盟書面規章。（編輯：張雅淨）1130324