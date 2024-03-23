衛福部要求提虐童案檢討報告 新北：3/25繳交

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）衛福部對重大虐童案要求新北交檢討報告。社會局今天說，已完成報告，核定後將於25日呈報；盼檢視現行法規並加強保母回流訓練，提升社工訪視敏感度，讓照顧網路不漏接。

男童疑遭北市保母虐死案震驚社會，衛福部15日召開檢討會，決議未來出養必要性應由地方政府評估等8大結論；同時要求雙北市府及兒福聯盟，10天內呈交書面檢討報告。

新北市社會局長李美珍下午接受中央社記者電訪表示，在衛福部要求前，已邀專家學者共商對策，也與北市共同檢討。新北的檢討報告正呈核，若未修改，將於25日交衛福部。

李美珍說，盼與中央完整對話，務實檢討，瞭解第一線服務情況與困境。「每一個生命的消逝都是沉重的壓力，不希望再發生悲劇」。若相關法令修改且有完整配套，市府當然勇於承擔評估出養，完全以兒童最佳利益優先。

另外，知情人士說，檢討報告方向為，開案原因、服務流程、個案檢討、與全方位策進作為。

展望未來架構更完善的社會安全網，將強化保母訓練與實務操作，每年18小時回流訓練加入急救項目，無依兒童出養前的照顧，比照寄養家庭條件。

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報告中，將增加兒童出養前的訪視頻率，觀察兒童發展狀況；從委託、受託到轄管共享資訊，建立「三方共訪機制」。另增加全日托保母訪視頻率、也透過平台與推薦，讓家長可選擇優質保母。

在實務上，官員告訴中央社記者，會強化訪視輔導員、社工員的警覺敏感度，提升經驗能力，以免徒有訪視卻達不到效果；但過度的訪視與干擾會引起家長、保母反彈，將強化保母協力圈交流、關照保母身心健康。（編輯：方沛清）1130323