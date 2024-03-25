保母涉虐童案 雙北、兒盟檢討報告送達衛福部

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（中央社記者曾以寧台北25日電）保母涉嫌凌虐男童致死事件引發譁然，雙北及兒福聯盟今天已送交書面檢討報告至衛福部。衛福部次長李麗芬說，將於28日至立法院衛環委員會進行專題報告前，盡快檢視、開會討論。

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，震驚社會。衛福部15日召開檢討會，決議未來出養必要性應由地方政府評估等8大結論；同時要求雙北市府及兒福聯盟，在10天內呈交書面檢討報告。

李麗芬今天接受媒體電訪表示，今天中午以前就收到台北市政府及兒童福利聯盟文教基金會的報告，至於新北市政府的報告，則在傍晚以電子公文形式收到。

立法院社會福利及衛生環境委員會28日邀請衛生福利部長就「社會安全網缺失檢討及具體改進作法」及「出養童遭虐致死事件檢討會議要求新北市政府、台北市政府及兒童福利聯盟所提供之檢討報告」2大主題進行專題報告，並備質詢。李麗芬說，將盡快檢視3單位報告，並召開內部會議討論。

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衛福部與教育部22日邀請10名外部專家及業管單位，共15人至兒童福利聯盟文教基金會共同聯合查核，就民國110年至112年會務、財務及收出養業務進行檢查，衛福部昨天列出兒盟7項重大缺失。

對於其中「財團法人管理內部監督缺失」，李麗芬說明，經查有兒福聯盟董事同時在其他民間團體擔任理監事或董監事，且該團體又有由兒福聯盟提供經費的合作方案，該董事卻未迴避討論過程；衛福部及教育部將發文，要求兒盟在2週內提交檢討改善報告。（編輯：張雅淨）1130325