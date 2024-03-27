北市保母虐童案 監委將調查訪視、處遇流程

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（中央社記者陳俊華台北27日電）監委葉大華今天說，台北市居家托育人員涉不當凌虐1歲男童致死案，事涉社會安全網、收出養媒合機制等議題，主管機關及委託機構人員通報、訪視、處遇流程是否涉有違失，已申請調查。

監察委員葉大華、王幼玲、張菊芳透過新聞稿表示，新北市1歲男童因父母無法照顧，經新北市政府社會局轉介兒童福利聯盟，媒合給台北市劉姓合格保母進行出養前的短期照顧。

監委說，但日前卻發生男童遭凌虐致死，雙手指甲全被拔光、頭部有多處瘀傷、牙齒剩8顆、雙腿嚴重變形骨折，急救後仍傷重不治，經醫院緊急通報才揭發本案，引發社會高度重視與關注。

監委指出，事發始末經過為何、現行衛福部社安網脆弱家庭兒少媒合出養安置情形為何、台北市及新北市社會局針對合作的收出養媒合服務機構評鑑督導，以及居家托育人員認證、考核及教育訓練機制為何，都有待調查。

監委表示，衛福部及地方政府針對收出養媒合機構、居家托育人員涉不當對待兒少案件，有何監督及督導機制，本案相關主管機關及委託機構人員在通報、訪視、處遇流程是否涉有違失，現行收出養媒合服務制度及（編輯：郭無患）1130327