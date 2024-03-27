兒盟：董事會皆志工未支薪 購買據點都是為孩童

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）保母涉嫌虐童致死案震驚社會，兒盟人事、財務狀況再受關注。兒盟今天強調，董事會成員都是志工，從無支薪和領取出席費，而購買的服務據點都屬孩子、社工和社會大眾的。

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，卻涉嫌與胞妹凌虐男童致死引發社會譁然，使得兒盟相關組織、人事、財務狀況等受各界關注，兒盟今天召開記者會針對各界疑慮對外說明。

兒盟董事長林志嘉今天說，兒盟得知此事後，董事會錯置優先順序，只為跟社會說明，卻忘記司法審查還有許多待釐清事實。

林志嘉說，兒盟作為被調查方其實無權公開討論，但卻貿然召開12日記者會，導致社會對兒盟產生質疑，在兒盟最危急時刻，他未能帶領同仁團結還形成混亂局面，這是他身為董事長的失職，他必須跟兒盟全體同仁跟長期支持的社會大眾致歉。

林志嘉強調，兒盟必須承擔責任，向社會清楚說明解釋疑慮、重拾社會信賴。

對於網路流傳兒盟組織內部社工僅有30人的質疑，策略長陳麗如說，兒盟發展32年，目前有475名全職工作同仁，社工業務同仁超過330人，佔比超過7成。

對近日外界關心兒盟購買服務場域質疑，陳麗如也說，截至3月為止，兒盟的服務已覆蓋全台灣95%地區，提供25種不同性質服務，每年服務超過6500名孩子，而購置的這些服務據點，都是屬於孩子、社工和社會大眾的，歡迎各位有需要的民眾多加使用。

另外，外界對兒盟董事會的質疑，董事馮燕說，董事會每名員工都是志工，從來沒有支薪和領取出席費，且在所有服務過程中協助兒盟募款和媒合各種資源，對於主管機關糾舉董事會未進行利益迴避一事，她強調是基於實踐「聯盟」的初衷、支持其他兒福團體，服務更多的家庭是兒盟和社會共同的願景。

馮燕說，相關財務都有揭露、並經會計師簽證，董事會成員在雙邊都沒有領取任何酬勞，且不涉及任何個人利益，但這部分沒有思考程序迴避舉動，確實有疏失，將請示主管機關後補正。

馮燕指出，針對內稽內控制度落實，兒盟願意主動提高標準，已經邀請外部監察，尤其針對財務管控、業務SOP、風險管控等重點建立稽查程序。

林志嘉表示，兒盟從民國79年推動成立以來，照顧、服務數十萬名台灣兒童和家庭，更因應社會需要，主動進行內部組織調整，從早期的倡議者，到目前已提供超過25種不同性質服務的社福團體，兒盟有責任讓社會各界重拾信心，幫助更多有需要的孩子和家庭，兒盟應該成為社會安定的力量。

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兒盟發言人王定正說，兒盟必須改進，但是服務不能中斷，希望各界可以繼續給兒盟機會，讓兒盟有更多貢獻、承擔更多責任。

不過，由於現場並未開放媒體提問，兒盟說明完畢隨即結束記者會也引發在場媒體不滿。王定正則回覆，媒體對於記者會內容有疑問可以再提出，由於案件已進行司法偵查，兒盟對此事也需要審慎以對、發言必須更謹慎，因此希望透過搜集媒體資訊、完備問題答案再回答。（編輯：李亨山）1130327