台智光案簽約始末一次看懂 傳輸費率爭議歷任市長說法是什麼

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（中央社網站）國民黨籍台北市議員陳重文疑收受「台灣智慧光網」近千萬元賄賂，法院22日已裁定羈押禁見。台北市政府與台智光的合約爭議成為關注焦點，也引發前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空喊話。台智光合約內容為何？前市長郝龍斌最初簽下的合約（母約），與柯文哲後來追加簽署的合約（子約）又是什麼？爭議何在？中央社整理相關資訊帶您了解。

郝龍斌簽約的台智光「母約」是什麼？

此事起源於台北市政府希望大幅提升全市光纖覆蓋率，達到全市「光纖到戶」目標，歷經4次流標、2次廢標，「台北市光纖網路委外建設暨營運案」在民國100年12月12日以最有利標決標，委由台通光電、真毅營造、帆宣系統科技、皇輝科技、麟瑞科技等5家公司合資設立的「台灣智慧光網股份有限公司」（Taifo，以下簡稱台智光）辦理。

履約期間為25年，期程自100年12月30日起至125年12月30日止，分為審查、建設及營運階段，由台智光投入近400億元，興建及經營台北市光纖到戶服務，架設纜線總路徑達8000公里，其中4000公里透過下水道掛設，在104年底前光纖覆蓋率要達全市80%以上住宅。

台北市政府零出資，委由廠商負責建設、營運，收取使用費、權利金，且自負盈虧。

台智光案的「優先議約」是什麼？

根據本案採購契約第8.6條規定，市府所屬機關、學校、大眾捷運於營運期間優先租用網路服務（包括警察局錄影監視系統、各機關可租用部分），由台智光與各機關簽約，以開口契約方式辦理。

也就是說，履約期間市府各機關租用網路服務時，要優先找台智光辦理。

市府當時預估，廠商在25年營運期間所需興建、營運金額為102.5億元，後續各機關網路服務採購的開口合約以民國100年的預算估算，專線通訊費為1億元，警察局監視器專案通訊費約3億元，一年一約，各單位每年都必須與台智光重新議約，議會每年都會審查預算。

柯文哲簽約的警察局監視器案「子約」是什麼？

在「台北市光纖網路委外建設暨營運案」母約之下，106年台北市政府與台智光就警察局錄影監視系統專用網路服務，簽定子約「市警局監視器專案網路服務」。

111年10月，台北市議會通過112年市府總預算案，其中「警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費」原列4.65億，刪減0.04億後，准列4.61億，經議會政黨協商後通過，不過附有但書，要求市警局112年設置錄影監視器，為維護影像品質及符合治安需求，將視網路頻寬，新增200萬及100萬畫素的攝影機，才能動支預算。

這個但書讓柯市府大怒，在11月15日提出覆議案，創下北市府在議會休會期間提覆議首例，也是柯文哲任內首次針對預算案提覆議。

11月28日，議會召開臨時大會，出席議員無意見，議長陳錦祥宣布維持原決議通過，覆議案案遭駁回。

12月1日，台北市政府召開記會表示，市警局新裝設的200萬畫素攝影機，大部分使用2M傳輸速率即可達到最佳辨識效果，只有路面複雜、多線道的地方才會用3M傳輸。柯文哲認為，議會但書是硬逼市府改成全面採用3M傳輸速率，是多花公帑，「我柯文哲還沒下台，國民黨民進黨已經聯合起來污錢了。」

時任台北市政府秘書長陳志銘表示，北市警察局預計在112年建置1478支攝影機，其中443支規劃使用3M傳輸，1035支使用2M傳輸。若新建置的攝影機都要改用3M傳輸，每年將增加支出900萬元；若全市9940支原使用2M傳輸都要改成3M傳輸，每年將增加約8600萬元。

（中央社製圖）

陳重文涉貪案與台智光案的關聯？

台北市警局針對113年「警察局錄影監視系統專用傳輸網路服務費」編列預算5.5億，預算送議會後，市府資訊局評估發現1年僅需4.3億即可，主張自砍1億預算，但台智光認為此案必須要用專用網路。議會政黨協商時，有議員主張應使用台智光專用網路且不能刪預算，傳輸費預算始能動支。

檢調獲報，台智光承攬的台北市警察局CCTV監視錄影系統，因市警局改以新合約費率計價，網路傳輸服務費由原本預算編列的5.5億降低為4.6億，恐損失8600萬元，台智光負責人李慶煌因此向市議員陳重文尋求協助，陳重文疑似於去年12月至今年1月間收受李慶煌交付的賄款、不正當利益等合計數百萬元。

3月14日，北檢指揮廉政署搜索、約談陳重文、台智光負責人李慶煌等14人。隔日陳重文以200萬元交保，經檢方抗告，21日法院裁定羈押禁見。

蔣萬安如何處理台智光案？

3月23日，柯文哲質疑台智光案的網路運輸服務費在他任內編列4.6億元預算，可是到蔣萬安任內卻是5.5億，市府應解釋為何要多編9000多萬元。

蔣萬安回應，市府都是依法、依規定、依合約編列預算，合約包含母約還有106年台北市政府與台智光簽定的子約。專案費率是柯文哲106年簽訂，3M傳輸費率每月2200元，應該要問柯文哲當時為什麼這樣簽。

北市府後來補充，106年市府簽訂警察局專案契約，109年是依約納入3M傳輸費率2200元。

台北市副市長李四川23日在個人臉書表示，柯文哲編列112年警察局監視器案預算時，是23%用3M傳輸，77%用2M傳輸，所以預算才會編4.6億，但柯文哲留給蔣市府因覆議失敗，議會但書要求全部都要用3M傳輸，所以依照柯時期簽的專案子約的2200元，加上今年增加的量編列5.5億，後來議價後約5.02億。

台智光簽約傳輸費率各方說法

23日傍晚，柯文哲再透過臉書發文說，台北市第1期監視攝影機大部分為30萬畫素，用1M傳輸，郝龍斌與台智光簽訂的契約也定下費率議定原則，以1M傳輸費率（約760元）去推估3M的費率為2280元，他任內幾經談判，3M費率為2200元。

24日台北市政府副發言人郭音蘭表示，柯文哲8年任內一直沒作為，直到蔣萬安市長上任才與廠商協議，將費率從2200元降價至2100元。

25日上午蔣萬安表示，前市長柯文哲當時依廠商提報的2200元費率照案通過，合約有爭議，已要求法務局啟動解約作業。

當天下午民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊表示，106年、107年、108年沒有3M傳輸需求，直到109年才議價為3M傳輸2280元，110年又議價調降至2200元。109年議價時，2M月租1680元、4M月租3040元，「所以3M議價2280元，應屬合理」。

民眾黨發言人吳怡萱說，109年議定3Ｍ價格時，是比較行政院政府網際網路服務網契約價格，再據2M、4M的費率議定3Ｍ價格，而後市府也跟台智光議價，從新台幣2280元降到2200元。（編輯：卓冠齊）1130326