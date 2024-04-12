台智光案 蔣萬安：不排除解除母約

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北12日電）北市府與台智光案的纏鬥持續成為焦點，北市議員林延鳳今天詢問市長蔣萬安有無討論解掉母約，蔣萬安表示，有在準備，就等檢調結果，解除母約「不排除」。

台北市長蔣萬安赴台北市議會，以「因應震災，市府對於建築物安全之作為及大都更時代、臺北市政府警察局錄影監視系統傳輸網路及議會索資權限」進行專案報告。

民進黨議員林延鳳質詢台智光議題，表示當初簽定母約的精神，是希望提供快速穩定不斷線的光纖網路，結果日前花蓮地震，警局監視器斷網快1400筆、總時數4萬8680分鐘，最嚴重的是位於中正區開封街一段78巷的監視器，斷了468分鐘。

林延鳳批評，台智光之所以在警用監視器子約要求高費率，就是因為號稱專網線路有更高品質，但發生地震卻斷網，警局稱是電力的關係，但既然交通號誌、公眾建設等都可以維持不斷電，為何當初簽約時沒人想到這個問題。

蔣萬安表示，依警局回報，台智光提供的服務有斷線回補機制，電力上也有儲存功能，林延鳳反駁斷網期間監視器等於失去效用，反問蔣萬安滿不滿意這種服務品質，蔣萬安回「當然不滿意」。

林延鳳說，合約有寫斷網超過10分鐘可以收違約金並裁罰，要求資訊局與警察局好好檢視台智光過往有沒有類似狀況，市府才有籌碼跟台智光談判。

林延鳳並說，依照母約，若涉及佣金賄賂等不當情事可以解約，問市府有無準備要解約。蔣萬安說，法務、資訊、警察等局處都在討論整個案子跟後續，事實到哪就辦到哪，母約也在準備中，就等檢調有正式結果。

林延鳳問是否代表不排除解除母約，蔣萬安回「不排除」。（編輯：李錫璋）1130412