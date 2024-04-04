郝龍斌將赴中祭黃帝 批柯文哲台智光簽約高母約逾3倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北4日電）前總統馬英九今天到中國陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，前國民黨副主席郝龍斌也指出，10日他將赴中國河南祭黃帝，並表示，現在兩岸關係緊張更應加強交流溝通；關於台智光案，他直指民眾黨主席柯文哲所簽合約，比母約費率高逾3倍。

馬英九率團訪問中國大陸，今天參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，郝龍斌昨天在接受廣播專訪時也表示，10日他要到中國大陸河南祭黃帝，預定在當地待3至4天。

郝龍斌指出，台灣與中國大陸相同，一起過清明、端午節與中秋節，兩岸同根同源，他去祭黃帝就是慎終追遠，而國民黨的核心理念就是希望親美、和中，台灣要在美國與中國之間保持平衡關係，所以當然要與對岸溝通交流，他也認為，國民黨主席朱立倫未來也應該到中國大陸訪問。

台智光爭議中，外界質疑郝市府當時簽了讓利廠商25年的合約，郝龍斌說，北市府沒有出資、台智光花20幾億元建置，市府也沒簽任何租約，更也沒出一毛錢，政府沒有用任何預算。

郝龍斌表示，大巨蛋的BOT案是50年，換句話說，遠雄建大巨蛋，50年後大巨蛋就是市府財產。因此25年間不管台智光花多少錢，將來所有的建物、工程都會屬於台北市政府，且母約也規定，如果北市政府要簽訂租約時，必須是中華電信租約的95%，一般民眾則要打9折的折扣，已把上限訂出來了，這有什麼問題。

郝龍斌也說，這個約出問題的就是柯文哲，柯文哲簽的費率合約比母約超過3倍，柯文哲應該要說明為何3M用1個月2200元簽約。

郝龍斌說，柯文哲在2016年把台智光案送到廉政委員會，柯文哲主持會議，結果覺得台智光沒有問題，所以沒有立案；柯文哲的5大案沒有台智光案，因為根本沒有成案。

郝龍斌表示，柯文哲當了8年台北市長，如果覺得台智光有問題，為什麼不廢約、修約，合約也註明台北市保持修約的權力，但柯文哲沒有修約；柯文哲知道自己有問題，公文藏起來就有問題，費率比母約高了3倍，要說清楚。（編輯：潘羿菁、翟思嘉）1130404