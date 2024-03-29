從虐童案到食安問題 柯文哲要北市府鎖緊螺絲

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（中央社記者陳俊華台北29日電）寶林茶室食物中毒案釀2死。台灣民眾黨主席柯文哲今天說，北市府從虐童案到現在的食安問題，螺絲要鎖緊一點，虐童案也讓他想起海濤法師說的「你的眼睛業障重」，訪視紀錄一定是假的。

民眾黨今天舉行記者會，公布青年部主視覺「閃電小草」。針對台智光案，外界質疑柯文哲在台北市長任內為何不立案調查。柯文哲受訪表示，這時候民進黨不要多講話，「查出來你們的人不會比較少」，提出但書、否決他覆議的是國民黨跟民進黨，民進黨不是無辜的，怎麼現在變正義使者。

柯文哲說，台智光這件事，一開始的合約就很怪，流標6次、第7次才簽，內部會議從技術到法律層面做很多檢討，且網路產業發展、3C產品變化快，一次簽25年不太符合實務上的想像。合約簽成這樣，但中華民國還是法治國家，他不能不認帳就推翻，去法院告還是輸。

柯文哲表示，蔣市府錯就錯了，每天卻製造更多問題，重點在費率是他訂的，為什麼柯文哲預算是新台幣4.6億元、蔣萬安卻變5.5億元，多出9000萬元才有今天的貪污案，「多出來的錢就是回扣」，也不知道到底分給多少人，檢察官查下去死一狗票。

至於民眾黨4名台北市議員曾跟台智光人員吃過飯，遭疑過從甚密。柯文哲說，要不要查查看民進黨跟台智光吃過飯的人有多少，他最近也跟總統蔡英文吃過飯，「所以呢？」他最討厭穿鑿附會、含沙射影、含血噴人。

寶林茶室中毒2死案，台北市府被質疑反應慢半拍。柯文哲表示，從虐童案到現在的食安問題，「還是要認真工作、螺絲鎖緊一點」。虐童案在死後3個月才爆出來，死前還被虐待3個月，還有訪視紀錄，總讓他想起海濤法師所說「你的眼睛業障重，一切都是假的」，訪視紀錄一定是假的。

在公布青年部主視覺「閃電小草」部分，民眾黨青年部副主任劉昱鴻說，目前民眾黨只有15席縣市議員，有很多地方可以給年輕人投入基層選舉。另外，柯文哲3月30日將出席新北場青年論政座談會、民眾黨秘書長周榆修則會出席3月31日的高雄場。

柯文哲表示，從統計上來看，民眾黨支持者特色是年輕、高學歷、中間。目前將近2萬名黨員，人數最多的是30到39歲，其次是20到29歲，60歲以上占比不到5%，是相當年輕政黨，學歷在大學以上85%，對統獨意識形態也沒這麼強烈。

柯文哲說，選後組織部分為傳統組織部、社會發展部、青年部、國家治理學院。青年部現階段有2個目標，第一是提供訓練機會，包括座談、幕僚訓練營、小草訓練營、各種議題討論、營隊。第二，是在過程中找到適合選舉的年輕人，「你有理想，我提供舞台」。

另外， 美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）3個月內將二度訪台。柯文哲表示，政府之間有溝通、有交流都是好事，如果台灣跟美國間有些交流，都表示歡迎。（編輯：蘇龍麒）1130329