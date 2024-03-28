台智光案 綠北市議員批前後任市長涉圖利護航

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（中央社台北28日電）台智光案延燒，民進黨台北市議員今天至監察院陳情呼籲調查，並質疑前市長郝龍斌、柯文哲任內涉瀆職與圖利，另外民進黨議員公布台智光曾施壓警局資料，民眾黨稱有事證可交檢調。

國民黨台北市議員陳重文涉施壓市警局依2017年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准；北市府與台通光電公司及其子公司台灣智慧光網的合約爭議再度浮上檯面，並引發柯文哲與蔣萬安多日互槓。

民進黨台北市議員顏若芳、林延鳳今天上午到監察院陳情，就「台智光案」質疑郝龍斌、柯文哲任內涉瀆職與圖利，呼籲監察院約詢、調查，另要求北市府跟台智光解約。

顏若芳、林延鳳在監察院外開記者會後遞交陳情書。林延鳳說，陳重文被搜索至今已過半個月，郝龍斌神隱不回應，柯文哲8年任內明知合約有問題卻無作為，柯文哲還稱2017年費率計算沒有3M，其實2016年台智光回函資訊局就已寫明。

顏若芳表示，郝龍斌為何簽讓利25年合約、柯文哲覺得有問題在8年任內還簽47個子約，預算達近新台幣14億元。柯文哲未依母約95折與台智光簽約，8年多付近千萬元給台智光，「柯文哲是不是有圖利？」郝龍斌神隱、柯文哲說得好像不關他的事，今天至監察院陳情，呼籲監院調查是否有圖利、瀆職。

此外，同黨北市議員簡舒培指出，郝龍斌與台智光簽訂25年合約，讓台智光對市府坐地起價、予取予求，柯文哲延續台智光的不平等合約，各局處迄今簽47個子約，台智光曾揚言不給錢就斷訊，質疑蔣萬安不考慮解除母約是無能為力還是怕得罪誰。

她說，依警局「錄影監視系統專用傳輸網路服務費」子約，從2019年至2023年共付給台智光15.4億元，每年支付從2.56億元至4.48億元。

簡舒培指出，從2017年到2023年，北市府給台智光共19.7億元，包含警局錄影監視系統傳輸費佔15.4億元。台智光對市府未有尊榮禮遇，預定審查時對局處首長大呼小叫，也不配合議會，甚至今年2月20日發公文威脅市府不同意費率就斷訊。且她調閱2016年的北市廉政委員會紀錄顯示，時任市長柯文哲主持會議，最後卻決議暫不立案調查台智光案，

同黨北市議員趙怡翔表示，針對台智光案，已在議會提案，法院一審判決結果出爐判定有罪，市府應終止母約、啟動接管機制，必要時沒收履約保證金。市府回應尊重議員提案。

蔣萬安今天出席行政院會後接受聯訪，被媒體問到市府是否收到台智光威脅時回應，他的立場非常堅定，絕對不退縮，先前已正式宣布並啟動終止2017年警察局專案費率的合約。台智光告訴中央社，溝通過程並沒態度不佳。

針對民進黨議員指柯文哲擔任市長時涉護航。對此，民眾黨發言人戴于文表示，民進黨議員意圖把「吹哨者」柯文哲打成弊案主謀，若有具體事證可直接交檢調，別做賊喊抓賊。

此外，陳重文被控圖利監視器業者，台北地院21日裁定羈押禁見。陳重文不服提抗告，台灣高等法院今天駁回，陳重文羈押禁見確定。1130328