蔣市府再回應台智光案：柯文哲簽的子約違背母約

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）北市府今天再針對台智光案說明，表示前市長柯文哲簽訂的子約，在價格方面就已違背母約，而且還只是2M費率，並因此多繳2572萬元給台智光，再次要求柯團隊公布3M費率議價過程。

台智光合約爭議延燒，也讓前後2任台北市長柯文哲、蔣萬安槓上，台北市政府發言人殷瑋下午接受時事聯訪，回應台智光議題。

殷瑋說，檢視母約後發現，構成母約的其中一部分為「台北市光纖網路委外建設及營運案」評選須知，內容明訂「台北市政府所屬機關、學校、機構（適用機關）電路租用費率優惠方案：不應高於本府各機關既有100年度支付之費率之95%且不應高於當期行政院政府網際服務網契約價格之95%」。

殷瑋說，在警察局監視器網路部分，以2M傳輸速度而言，100年簽母約時台智光相關設備還未布建完成，當時的廠商是中華電信，費率為新台幣1512元，95%是1436元；而106年的子約，廠商變成台智光，費率則是1684元，金額已違背母約。

殷瑋表示，光是2M就有如此差別，從106年到113年的價差，顯示北市府多付2572萬多元給台智光。

殷瑋說，蔣市府已經問了3天3M的費率是怎麼制定出來的，很難得到前市府團隊的答案。如果前市府遵循公開透明的原則，且公文與資料都留在身邊以備不時之需，前副市長黃珊珊所稱費率審查委員會，其中的議價過程在哪裡，為什麼只有廠商提案然後照案通過的會議結論。

媒體提問，若警局的需求較高，子約價格是否也不能高於母約。殷瑋回答說，前市府團隊若清楚狀況，一定要出來說明清楚。

殷瑋說，簽訂母約的意義就是設立架構，並在此架構下處理相關事宜，如果要違背母約必得有理由，且還要支撐得起價差，「難道不需要公開對外說明？而只是用一個問號，就想要把這件事情打回來，就讓母約可以簽了當作沒簽嗎？」

殷瑋表示，市府並非不檢視母約，而是爭議所在就是警局監視器部分，就是106年的那份子約，以及在此基礎上的費率，市府的態度是事實到哪裡就處理到哪裡。

至於終止子約的進度，以及是全部終止還是修改部分條文，殷瑋表示，一切程序已經由法務局聯合資訊局、警察局等單位進行中，有進一步消息會說明。媒體追問是否藉此再跟台智光議價，殷瑋說，核心是終止子約，這部分沒有變。（編輯：李錫璋）1130326