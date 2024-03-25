台智光案2市長互槓 藍指費率過高、白批做表面功夫

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（中央社台北25日電）台智光合約爭議延燒，不只台北市前後任市長蔣萬安及柯文哲隔空交火，也引發各自政黨民代唇槍舌戰，藍營質疑柯市府沒能將費率壓低；白營則批評蔣市府不敢處理母約，只做表面功夫。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利，施壓市警局依照106年與台灣智慧光網公司的協議費率，編列錄影監視系統專用網路傳輸服務費預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓北市府自前市長郝龍斌時代與台通光電公司簽訂的合約爭議浮上檯面。

針對警察局錄影監視系統3M網路傳輸費率，蔣萬安今天表示，會議紀錄顯示，柯市府時期就廠商提報的每支每月新台幣2200元費率照案通過，他認為此專案合約有爭議，已要求法務局、資訊局等相關單位即刻啟動解約作業。

同黨台北市議員游淑慧表示，柯市府花費5000萬元的評估結果顯示，若要採用200萬畫素的監視器，就需要至少3M的頻寬。她認為，頻寬沒有問題，重點是在於能否租得更便宜，但柯市府堅持高畫質卻沒能將費率壓低。

游淑慧說，蔣萬安解除合約的目的就是要重新檢討價格，廢除柯文哲簽訂的不平等條約，這是捍衛台北市民權益的根本之道。

民眾黨立委、前台北市副市長黃珊珊回應，此案問題不是費率，而是預算為何從4.6億元暴增到5.5億元，以及蔣市府為何乖乖配合議會但書，將監視器頻寬全數用到3M。

黃珊珊指出，若直接廢掉合約，又沒有新廠商可以銜接，可能會造成資安空窗期，所以柯市府才會在2M或3M的規格間這麼堅持，「因為沒辦法換掉台智光」。

民眾黨發言人吳怡萱補充，柯市府時期曾找資訊局、警察局及法務局評估解約，也找過法律顧問評估能否不要優先向台智光租用網路服務，結論都是否定的，根本原因在於100年簽訂、形同「割地賠款」的母約。

吳怡萱說，蔣市府在弊案揭露後，不去檢討頻寬分級的必要性，也不敢處理郝市府時期的母約，是只做表面功夫，根本問題無法解決。

民眾黨台北市議員陳宥丞則要求蔣萬安成立調查小組，在4月8日議會開議時就此案進行專案報告，說明司法疑雲、解約因應作為、接管處理原則、各項目試算金額等。

但台北市政府副發言人郭音蘭反嗆，民眾黨發言人要求解母約，黃珊珊又說可能造成資安空窗期，立場矛盾，且若母約真的有問題，柯文哲執政8年、黃珊珊歷經議員及副市長職位，為何不在手握大權時廢除。

國民黨台北市議員柳采葳也說，柯文哲覺得此案離奇，卻在任內8年與台智光簽定16筆標案，若要專案報告，由最了解當中癥結點的柯文哲進行是再適合不過。

民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、台北市議員簡舒培今天召開記者會，質疑台智光案橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任台北市長，這個長達25年的超級肥約到底揮霍多少納稅錢來圖利廠商，呼籲藍白不要再甩鍋卸責。（編輯：李錫璋）1130325