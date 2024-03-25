蔣萬安擬與台智光解約 黃珊珊：恐釀資安空窗期

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（中央社記者陳俊華台北25日電）台北市長蔣萬安今天說，將解除柯市府與台智光2200元費率合約。民眾黨立委黃珊珊說，問題不在費率，而是前市長柯文哲編列新台幣4.6億元預算就可以，蔣市府卻要編列5.5億元。若廢掉合約恐釀資安空窗期。

台北市政府與台灣智慧光網合約引發關注，蔣萬安今天表示，柯文哲當時依廠商提報的2200元費率照案通過，合約有爭議，已要求法務局啟動解約作業。

台灣民眾黨立委、台北市前副市長黃珊珊在立法院受訪時表示，這案子的重點從頭到尾就不是費率，「為什麼柯文哲編4.6億就可以，蔣市府要編到5.5億」，蔣萬安到現在還沒搞清楚重點，所以才會有人在中間上下其手，為什麼乖乖配合議會、100%都要用3M，這才是問題所在。

黃珊珊說，民國106年的費率當時是依照是原來的母約，如果沒有相關的部分就要重新議價，且當時議價也符合標準、都有相關規範。當時2M、4M傳輸費率都有原來的價格，3M很少所以要重新議價。

台北市議員游淑慧指出，北市府找一星期都找不到106年訂定費率的書面紀錄。黃珊珊表示，台北市政府所有紀錄應該都在，「是他（蔣萬安）不想找到，還是刻意找不到？」，且費率從2280元降到2200元，當時都有完整的過程，不需混淆焦點。

黃珊珊說，這個合約其實訂了25年，當時市府檢討很多次，的確在沒辦法變更合約的情況下要如何把關，才會在2M、3M間這麼堅持，不要付那麼高的費用，因為沒辦法換掉台智光，才是爭點所在。如果要廢掉合約，新廠商沒有銜接的話，的確會在交接過程中，可能造成資安空窗期。

此外，民眾黨發言人吳怡萱透過媒體群組表示，國民黨不要假裝失憶，根據前台北市長郝龍斌在100年跟台智光所簽訂的母約中，重點在於「優先租用」4個字，綁住台北市各機關，包含警察局、聯合醫院、教育局等，都被迫使用台智光所提供的服務。

吳怡萱說，109年議定3Ｍ價格時，比較行政院政府網際網路服務網契約價格，再據2M、4M的費率議定3Ｍ價格，而後也跟台智光議價，從新台幣2280元降到2200元。

吳怡萱表示，柯市府時期曾找資訊局、警察局及法務局評估是否可解約，也找過法律顧問評估是否可不要「優先租用」台智光，結論都是否定的，根本原因出在100年形同「割地賠款」的母約。

吳怡萱說，蔣市府在弊案揭露後，不檢討「頻寬分級」的必要性，也不敢處理100年郝市府時期的母約，只是做表面功夫，根本問題無法解決，若要解約就別「柿子挑軟的吃」。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌圖利，施壓市警局依照先前網路傳輸服務費的舊合約費率編列預算，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓北市府從前市長郝龍斌時代與台智光簽訂的合約爭議浮上檯面。

郝龍斌任內推動「光纖網路建置」政策類BOT案，委託台通光電股份有限公司協助鋪設台北市光纖網路，並給予一份25年期的保證合約，由其依約成立子公司台智光，市府各局處若有網路傳輸需求優先採用此系統。（編輯：蘇志宗）1130325