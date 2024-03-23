台智光案互槓 柯文哲批蔣萬安跳針扯費率卸責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北23日電）台智光案衍生台北市前後任市長互槓，民眾黨主席柯文哲今天傍晚透過臉書批評台北市長蔣萬安一直跳針，稱是柯市府任內調高費率，根本混淆視聽，並反問蔣萬安為何增加新台幣9000萬元預算，不要為卸責說謊。

國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准。柯文哲昨天質疑，他最後1年台北市長任內，網路傳輸服務費預算是4.6億元，但隔年台北市長蔣萬安上任後，送到議會預算是5.5億元。台北市政府昨天回應，預算增加是依據柯市府時期訂下費率與議會但書。

柯文哲與蔣萬安今天應邀出席國立清華大學台北校區月涵堂修建工程動土典禮，由於主辦單位安排兩人比鄰，媒體捕捉到柯文哲與蔣萬安為台智光案預算、費率互槓的畫面，雙方陣營會後更為此隔空論戰。

柯文哲傍晚透過臉書表示，蔣市府稱2024年預算編列5.5億元是因為監視器數量增加及提升為3M，然而2024年增加的攝影機只比2023年增加500支，1年增加的經費不會超過1000萬元。

柯文哲指出，如果蔣萬安2023年上任後用他編的4.6億元就能運作，為何隔年需要編到5.5億元，蔣萬安一直跳針說是柯市府任內調高費率，根本是混淆視聽。

柯文哲透露，原本台北市第1期監視攝影機大部分為30萬畫素，用1M傳輸，郝龍斌與台智光簽訂的契約也訂下費率議定原則，以1M的費率（約760元）去推估3M的費率為2280元，他任內幾經談判，3M費率為2200元。

柯文哲強調，他任內他負責，相關會議內容公開透明，也請蔣萬安面對為什麼要增加9000萬元預算，不要再胡扯費率，不要為卸責而說謊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，台北市政府副發言人李政軒批評柯文哲前市長左閃又閃、轉移話題。對此，民眾黨發言人吳怡萱透過聲明回應，柯市府時期主張200萬畫素攝影機，用2M頻寬、部分配合3M即可符合需求，而非全面升級為3M，因此才會對議會但書提出覆議，認為是「財團勾結議會、詐取國家錢財」。

吳怡萱反問，廠商用3M逼台北市政府就範，蔣市府將200萬畫素監視器全面搭配3M頻寬，就是對廠商的不合理要求「照單全收」，呼籲蔣市府回到問題根本，檢討頻寬的必要性，而非拿費率價格來模糊焦點，甚至在國民黨黨部、議員的技術性流會下，不出席臨時會來躲避問題，這才是鴕鳥心態。（編輯：張若瑤）1130323